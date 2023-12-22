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Ferrari filmi, Türkiye'de vizyona girdi

Usta sinemacı Michael Mann'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Adam Driver'ın ünlü otomobil markası Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'ye hayat verdiği Ferrari filmi, 22 Aralık itibariyle Türkiye'deki sinemalarda vizyona girdi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
ferrari

Adam Driver'ın Enzo Ferrari'ye hayat verdiği Ferrari filmi, ünlü spor araba markasının ve onun kurucusu Enzo Ferrari'nin hikâyesini, 1957 yazında İtalya'da düzenlenen ve bir felaketle sonuçlanan Mille Miglia yarışı üzerinden anlatıyor.

Driver'a Penélope Cruz, Shailene Woodley, Sarah Gadon, Patrick Dempsey, Jack O'Connell, Valentina Bellè, Gabriel Leone gibi isimlerin eşlik ettiği film bugün sinemada gösterime sunuldu.

 
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