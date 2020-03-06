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Formula 1 / Son dakika

"Ferrari-FIA'ya açılan davanın başarılı olma şansı çok az"

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"Ferrari-FIA'ya açılan davanın başarılı olma şansı çok az"
Ekleyen:
, Editör
6 Mar 2020 09:38

Alman Auto Motor und Sport'a göre yedi takım, Ferrari-FIA'ya karşı dava açsa bile kazanma şansları oldukça düşük görünüyor.

FIA, geçen yıl rakip takımların talebi üzerine Ferrari'yi incelemeye başlamış ve bir dizi teknik direktif yayınlamıştı. Sonrasında İtalyan takımın performansı düştü, ancak hiçbir zaman bunun direktiflerle olan ilgisini kabul etmediler.

Ancak geçen hafta Ferrari ve FIA arasında motorun yasallığı konusunda gizli bir anlaşma yapıldığı açıklandı. Ferrari'ye karşı herhangi bir yaptırım uygulanmadı ve rakip takımlar bunun üzerine, yapılan bu gizli anlaşmanın detaylarının açıklanmasını istedi.

FIA da dün yapmış açıklama ile konuyla ilgili daha fazla detay verdi fakat bu gizlilik kararının kurallara göre yasal olduğunu da açıkça belirtti.

Şimdi yedi takımın nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor ancak Auto Motor und Sport'a göre dava açsalar bile kazanma şansları çok az.

Haberde şöyle denildi: "Beklendiği gibi, FIA yedi takımın talebini reddetti. Mektupta açıkça belirtildiği üzere FIA, gizlilik konusunda ısrarcı."

"Ferrari'nin rakipleri zaten kendilerini koruyabilmek adına yasal işlem yapmayı düşündüklerini duyurdular. FIA Temyiz Mahkemesi'ne giderek karar itiraz edebilirler. Ancak FIA-Ferrari anlaşması yasal olarak zaten desteklendiği için uzmanlar, olası bir davanın başarı şansının çok az olacağına inanıyorlar."

"Federasyonun Ferrari motorunun ayrıntılarını açıklamak zorunda kalma ihtimali sıfıra yakın. Aynı şekilde Ferrari'nin ceza alma ihtimali de öyle."

"Ancak mesele burada kapanmayabilir. Rakip takımlar, Ferrari motorunun yasallığı konusundaki hayal kırıklıklarını resmi bir davaya dönüştürebilirler."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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