Ferrari, FIA'nın yarış kontrolü yapılandırma kararını destekledi

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F1 yarış direktörü Michael Masi'nin yarışı son turda yeniden başlatmak için kuralları tam olarak uygulamamasının ardından, sezon finaliyle ilgili uzun bir soruşturma başlatılmıştı ve yarış kontrolün yapılandırılmasına karar verildi.

Soruşturmanın sonucunda, Michael Masi görevden alındı ve dönüşümlü olarak çalışacak iki yeni yarış direktörü atandı. Ayrıca grand prix'lerin yönetimine yardımcı olması için video asistan ofisi kuruldu.

Değişikliklerin bir kısmı, hafta başında gerçekleştirilen F1 Komisyon toplantısında takımlara önerildi ve plan, Ferrari tarafından desteklendi.

Ferrari sürücüsü Carlos Sainz, henüz geleceği doğrulanmayan Masi'nin, FIA'da kıdemli bir pozisyonda yer almasını umduğunu söyledi.

İspanyol, "Michael'a yeni rolünde her şeyin en iyisini diliyorum."

"Ona çok fazla sorumluluk verileceğine eminim çünkü ben, son zamanlarda yaptıklarında ona güveniyorum ve bunları F1'in iyiliği için yaptı."

"Bununla birlikte yeni yarış direktörlerine de hoş geldiniz diyorum ve yapmaları gereken çok zor görevleri olacağına eminim. F1'deki son birkaç yılı gördük, çok zor bir rol. Özellikle merhum Charlie Whiting'in yerini doldurmak çok zor."

"Ayrıca bu rolün düzgün yapılması gerektiğini de kabul ediyoruz. FIA'nın planladığı gibi, bunun yapılması ve desteklenmesi gerekiyor."

"Yani aslında FIA'dan gelen fikirleri sevdim. Umarım bir spor olarak gelişmeye devam edebiliriz ve sporun yönetimi, tüm F1 sürücülerine, takımlara ve taraftarlara daha fazla netlik sağlamak için gelişmeye devam edebilir." dedi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Abu Dhabi soruşturmasının bu kadar uzun sürmesinin, FIA için bu durumun ne kadar karışık olduğunu gösterdiğini söyledi.

Binotto, "Abu Dhabi'de olanlar, haftalarca ve aylarca, fazlasıyla tartışıldı ve analiz edildi. Bence bu kadar uzun sürmesi, durumun karmaşıklığını gösteriyor." dedi.

Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Binotto, "Açıkçası artık sadece gelişeceğiz. Eğer bir ders çıkarıldıysa, değişikliklerin gerekli olduğunu düşünüyorum. Biz de bunu destekleyeceğiz."

"Bence önemli olan ve asıl heyecanla beklediğim şey, FIA'nın kararlarında tamamen bağımsız olması. Bence kararların alınmasının ve kendilerini yapılandırmanın yolu bu."

"Tamamen bağımsız olmak için güvene ihtiyacınız var. Ferrari olarak biz onlara tamamıyla güveniyoruz." diye ekledi.

Charles Leclerc, FIA tarafından Masi'yi görevden alma kararının, geçerli sebeplere dayanması gerektiğini söyledi.

Leclerc, "Michael ve yaptığı her şeye çok fazla saygı duyuyorum."

"Birkaç yıldır çok zor bir görevdeydi. Elbette Abu Dhabi'deki görevi özellikle zordu."

"Böylesine bir finalde, her zaman tartışmalı bir son olacaktı. Ancak FIA bir karar aldı ve onların bilgisi benden daha fazla. Bu nedenle doğru kararı aldıklarına tamamen güveniyorum ve artık bu şekilde devam edeceğiz." dedi.