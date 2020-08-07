Ferrari, FIA'nın Racing Point'le ilgili kararına itiraz etme niyetini doğruladı!

Renault, RP20'nin yasallığı konusunda Racing Point'i son üç yarışta üç kez protesto etmişti ve FIA hakemleri, cuma sabah davayla ilgili kararlarını açıkladılar.

Racing Point RP20 aracının fren kanallarının tasarım sürecinde, sportif yönetmeliklerin ihlal edildiği tespit edildi ve bundan ötürü 15 puan silme ile 400 bin euro para cezası verildi.

Ancak takımın sezonun geri kalanında aynı fren kanallarını kullanmaya devam etmesine izin verildi ve bu da bazı takımların kararla ilgili endişelenmesine yol açtı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, cuma günü yatığı açıklamada, FIA'nın aldığı kararı "dikkatlice" gözden geçireceklerini ve bir sonraki adımın ne olacağını düşüneceklerini söyledi.

Ferrari, cuma günü akşam kısa bir açıklamada bulundu ve FIA'nın kararına itiraz edeceklerini doğruladı.

Açıklamada, "Bu sabah FIA hakemlerinin Racing Point'le ilgili almış olduğu karara itiraz etme niyetimizi, az önce bildirdiğimizi doğrulayabiliriz." denildi.

Ferrari şimdi, FIA'nın Uluslararası Temyiz Makhemesi'ne itiraz etmeden önce temyiz kararını resmileştirmesi gerekiyor ve hem bunu yapması hem de gerekli kanıtları toparlaması için 96 saati olacak.

Normalde tüm tarafların karara itiraz etmek için 48 saati bulunuyor, ancak bu karmaşık davada bu süre 96 saate çıkarıldı.