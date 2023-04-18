Ferrari: "FIA'nın kararına saygı duyacağız ancak hayal kırıklığına uğradık"
FIA tarafından Carlos Sainz'ın cezasına itiraz talebi reddedilen Ferrari, hayal kırıklığına uğrasa da konuyu kapattı.
Melbourne'daki mücadelede damalı bayrağı dördüncü sırada gören Carlos Sainz, üçüncü startta Fernando Alonso'ya spin attırdığı gerekçesiyle beş saniye zaman cezası alarak 12. sıraya geriledi; bu, ilk turda Charles Leclerc'i kaybeden Ferrari'nin hafta sonunu puansız kapatması anlamına geliyor.
Ancak ceza Sainz'ın savunması alınmadan verilmişti, bu nedeniyle takım yarıştan birkaç gün sonra cezaya resmen itiraz etti.
Bu sabah Ferrari ile uzun bir toplantı düzenleyen FIA, itiraz talebini reddetti.
Konuyla ilgili Twitter'dan bir basın açıklaması yayınlayan takım, hayal kırıklığına uğramalarına rağmen konunun kapandığını açıkladı.
Ferrari'nin açıklamasında, "FIA'nın 2023 Avustralya GP'sinde Carlos Sainz'e verilen cezayla ilgili itirazımızı reddetme kararını kabul ediyoruz."
"Doğal olarak hayal kırıklığına uğradık, FIA'nın kararı yeniden incelemesi için özellikle son yeniden başlatma sırasında meydana gelen özel koşullar ve çoklu olaylar bağlamında yeterli yeni deliller sağladığımızı düşünmekteydik."
"Ancak sürece ve FIA'nın kararına saygı duyuyoruz."
"Şimdi, sporumuzun hak ettiği en üst düzeyde adalet ve tutarlılığı sağlamak, bunu yaparken sporumuzun denetimini daha da iyileştirmek amacıyla FIA, F1 ve tüm Takımlarla daha geniş kapsamlı tartışmalarda bulunmayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Resmi: FIA, Ferrari'nin Carlos Sainz'ın cezasına yönelik itirazını reddetti!
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