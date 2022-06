Ferrari, FIA'nın eski Mercedes F1 yöneticisini göreve getirmesi sonrası endişeli

Haberi dinle

FIA, geçen hafta spor genel sekreteri ve Formula 1 yöneticisi Peter Bayer'in görevden ayrıldığını açıklamıştı. Onun yerini geçici olarak daha önce iki yıl FIA'da görev alan Shaila-Ann Rao'nun alacağı doğrulandı.

Bayer, görev aldığı süre zarfında padokta takımlar ile FIA ​​arasındaki teması sağlayan isimdi ve büyük saygı görüyordu.

Rao ise 2018'in sonunda FIA'dan ayrılırken, Ocak 2021'de Toto Wolff'un özel danışmanı oldu. Bunun öncesinde de Mercedes'in genel danışmanıydı.

Kaçınılmaz olarak Rao'nun Mercedes ile bu kadar yakın bir ilişki kurmasının ardından FIA'ya dönmesi, bazı takımların tepkisine yol açtı.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, "Evet, kesinlikle endişe verici."

"Bence o harika bir insan. Çok fazla tecrübesi var, kesinlikle işi yapabilecek kapasitede birisi olduğuna oldukça eminim."

"Fakat bu endişe, sadece bir endişe. Bence herhangi çıkar çatışması olmayacağından emin olup, düzgünce davranmak onlara [FIA] bağlı ve bunu sağlamak da başkanın elinde. Bunu yapacaklarına dair inancım tam."

"Ferrari olarak [bu atamadan] endişeliyiz, ancak alınan aksiyonlar ve kararlarla bunun yanlış bir endişe olduğunu kanıtlayacaklarına eminim." dedi.

Wolff, Rao'nun FIA' için iyi bir isim olduğuna inanıyor ve varlığının aslında takımlar için gayet iyi olacağını düşünüyor.

Wolff, "Shaila-Ann bize katılmadan önce FIA'da görev aldı. Daha önce en büyük spor ajanslarından birinin CEO'suydu."

"Shaila-Ann'in bu pozisyonda olmasının olumlu yanı, her zaman yönetim ve şeffaflığa önem veren birisi olmasıydı. O bildiğiniz gibi bir avukat."

"Bu durum geçmişte her zaman eleştirdiğimiz bir şeydi. Takımlar için her şey, her zaman o kadar şeffaf ve net değildi."

"Bence onun uygulamaya çalışacağı kilit konulardan birisi bu olacak. Bu da tüm takımlar için iyi bir haber." dedi.

Mohammed bin Sulayem, President, FIA Photo by: Alexander Trienitz

Binotto ve Wolff, Bayer'in ayrılmasının spor için kayıp olduğu konusunda hemfikirler ancak yeni FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in kendi ekibini kurma hakkı olduğunu da kabul ediyorlar.

Wolff, "Uzun süre boyunca Peter Bayer ile çalıştık. O mantıklı bir adamdı. Şahsen onunla fikir alışverişi yapmaktan epey keyif aldım. Ancak FIA şimdi yapısını ve organizasyonunu değiştiriyor, başkanın da kendi kararlarını vermesi gerekiyor.

“Kesinlikle bu kararların hiçbirine karışmamalıyız. Başkanın FIA'nın olmasını istediği yer konusunda belli bir vizyonu olduğunu düşünüyorum. Bunun bir parçası da organizasyon değişiklikleri ise o zaman buna saygı göstermemiz gerekiyor.” dedi.

Binotto, “Peter ile yaptığımız işbirliğinden kesinlikle keyif aldık. Her zaman çok şeffaftı. Bence takımlara karşı adildi ve gündemdeki konular ya da tartışmalara bakma biçimi rasyoneldi. Ayrıca çok fazla yetkinliği ve deneyimi de vardı."

"Toto'nun da dediği gibi, FIA içinde yeni bir organizasyon veya yeniden yapılanma varsa, ilerleyip, kendi ekibine karar vermek yeni başkana kalıyor ve seçimlerine tamamen saygı duyuyoruz."

"Bu yüzden bunu kabul ettiğimizi ve önümüze baktığımızı söyleyebilirim. Düzgün bir işbirliğine sahip olduğumuzdan ve FIA'nın daha da güçlendiğinden emin olmaya çalışacağız." dedi.