Ferrari, FIA'nın bütçe sınırı inceleme sürecini hızlandırmasını istiyor

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Red Bull, 2021 Formula 1 sezonunda bütçe sınırını aşmış ve bu gerçek 2022 yılının sonlarına doğru ortaya çıkmıştı.

FIA, bunun üzerine Red Bull'a 7 milyon dola para cezası ve %10 rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması getirdi. Yine de o yılki başarılarına herhangi bir şekilde dokunulmadı.

Ferrari'nin yeni takım patronu Frederic Vasseur, FIA'nın ilk yılı olduğu için kararda gecikmesini kısmen anlıyor ancak artık olası aşımların daha çabuk ortaya çıkarılmasını istiyor.

Vasseur, "Bütçe sınırı konusunda kesinlikle endişeliyiz çünkü şampiyona tablosu bir sonraki sezon belirlenemez."

"Kuralları denetleme konusunda hızlı olmamız gerekiyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette geçen yılın bütçe sınırının ilk yılı olduğunu unutmamalıyız. FIA'nın tüm protokolleri yerine getirmesi gerekiyordu ve açık konuşmak gerekirse harika bir iş çıkardılar çünkü gerçekten çok büyük çaplı bir araştırmaydı."

"Yani 10 takımı değerlendirmeniz gerekiyor ve bunu herkes için aynı şekilde yapmak zorundasınız."

"Şimdi muhtemelen bunu biraz daha hızlı yapabilirler. O sezonla ilgili kararı neredeyse ertesi yılın sonunda almamak, taraftarlar için de iyi olacak. Sonuçta bu, bir sonraki yılı da etkileyen bir şey."

"Bence FIA da dahil olmak üzere herkes çok daha hızlı hareket etmeleri gerektiği konusunda ikna olmuş durumda."

"Durumu çok iyi biliyorlar ve bunu daha hızlı bir şekilde yapmaları gerektiğinin farkındalar."

"Ancak mevcut durumu yorumlarken, bunun ilk yıl olduğunu ve bunun da hiç kolay olmadığını umutmamalıyız." dedi.