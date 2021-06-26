Ferrari: ''FIA teknik direktif yayınlamak yerine takımlarla oturup konuşmalı''

FIA, bu hafta başında pit stop süreçlerinin yavaşlatılacağına dair açıklamada bulunmuştu.

Macaristan'daki yarıştan itibaren, takımların pit stop prosedürlerinin sinyallerde ''insani tepki zamanına'' sahip olması gerekiyor. Açıklanan verilere göre, bijon kontrolü için 0.15 saniye ve aracın krikodan indirilmesiyle, sürücünün ''gitme'' sinyalini alması için 0.2 saniye harcanması bekleniyor.

Bu yeniliğe hem Mercedes hem de McLaren tarafından sıcak bakarken pitlerdeki en hızlı takım olan Red Bull, bu durumun ''hayal kırıklığı'' olduğunu açıkladı.

Yeni pit stop teknik direktifleri hakkında konuşan Mekies ise şu ifadelerde bulundu: ''Bu kesinlikle birden ortaya çıktı.''

''Bence, hep birlikte oturup, FIA'yla ve takımlarla birlikte bu olayları çözebilmek kesinlikle daha iyi olacaktır. Aksi takdirde böyle olduğu gibi teknik direktifler bize sürpriz oluyor.''

''Sonunda, bunu neden yaptıklarını anlıyoruz ancak öncesinde oturup konuşmak daha iyi olabilirdi.''

Pit stopların yavaşlatılması, FIA tarafından getirilen bir dizi teknik direktifin sonuncusuydu ve bundan önce esnek arka kanat ve lastik basınç seviyeleriyle ilgili düzenlemeler yapılmıştı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes'in pit stopların yavaşlatılmasının arkasında olabileceğini düşündüğünü belirtti ve şu ifadeleri kullandı: ''Eğer kimse sizi yenemiyorsa, mantıklı olan şey rakiplerinizin sizi yavaşlatmaya çalışmasıdır ve burada kesinlikle bunu görüyoruz.''

Ancak Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, Alman takımın daha yavaş pit stoplar için baskı yapmadığını ve sadece FIA'dan süreçlerle ilgili bilgi istediklerini açıkladı.

Wolff, şu ifadeleri kullandı: “FIA ile kullandığımız bir sistemle ilgili olan bir güvenlik mekanizması hakkında konuştuk ve bunun optimize edilip edilemeyeceğini sorduk. Ancak bu olay 3 ya da 4 hafta önce oldu. Ayrıca bu sadece teknoloji hakkında bir soruydu.”

"Peki bu başka bir şeyi araştırmalarını tetikledi mi? Belki. Bilmiyorum. Fakat, sorduğumuz soru buydu.”