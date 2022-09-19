Ferrari: "FIA, Monza'daki F1 ceza karmaşasının ardından daha fazla motora izin vermeli"

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Her Formula 1 pilotu, sezon başına en fazla üç motor kullanabiliyor ancak sezonu bu motor sayısıyla bitiren neredeyse kimse olmuyor.

Pek çok takım yeni güç ünitesine geçmek için Spa veya Monza'yı tercih ediyor çünkü bu tarz pistlerde geçiş yapmak nispeten daha kolay. Ancak gridin çoğu aynı stratejiyi tercih edince, bu da karışıklığa yol açıyor. Anı şey bu yıl da yaşandı ve hem Belçika hem de Monza'da gridin yarısı cezalıydı.

Ferrari takım patronu Binotto, FIA'nın yarışını gridini daha hızlı belirlemek için grid cezalarının nasıl uygulanacağını netleştirmesi ve sürücü başına ayrılan motor sayısını artırması gerektiğini söyledi.

Binotto, "Nihai gridin yayınlanmasındaki gecikmenin nedeni, cezanın nasıl uygulanacağı konusunda farklı görüşler olmasından kaynaklanıyordu, yani kurallar yeterince açık değil."

"Bu, kesinlikle gelecek için ele almamız gereken bir konu. Bence cezalara göre grid pozisyonuna nasıl karar vereceğimizi belirlemeliyiz. Fakat aynı zamanda verilen ceza miktarının da çok fazla olduğunu düşünüyorum."

"Taraftarlar açısından bakarsak, bir pilotun pole pozisyonunu kazanması fakat grid cezası nedeniyle oradan başlayamaması doğru değil. Bu yüzden belki de bu aşamada, sürücü başına ayrılan üç güç ünitesi yeterli gelmiyordu."

"Belki de gelecek sezonlar için yeniden gözden geçirilmesi gerekiyordur." dedi.

Spa'daki yarışta Max Verstappen Cumartesi günü pole pozisyonunu kazanmasına rağmen pazartesi günü 14. başladı.

Monza'da ise güç ünitesi değişiklikleri nedeniyle dokuz sürücü grid cezası alırken, FIA'nın yarış gridini açıklaması birkaç saat sürdü.

Mattia Binotto, Ferrari Photo by: Erik Junius