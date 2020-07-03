Ferrari, FIA ile özel anlaşmasını gizlemeyi sürdürüyor

FIA, 2020 kış testlerinin son gününün son dakikalarında Ferrari'nin 2019 güç ünitesi ile alakalı soruşturmayı tamamladığını ve Ferrari ile bu konuda özel bir anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Yapılan açıklama biraz aceleye getirilmiş ve test sonuçlarıyla unutturulmak istenmişti ancak açıklamanın şekli birçok takımın eleştirmesine neden oldu.

FIA Başkanı Jean Todt, daha sonra yapmış oldukları açıklamada Ferrari'nin kuralları ihlal ettiğini somut bir şekilde kanıtlayamadıklarını, bu yüzden anlaşmaya vardıklarını ve anlaşmanın içeriğini ancak Ferrari'nin açıklayabileceğini söylemişti.

Ferrari'nin böyle bir açıklama yapıp yapmayacağı sorulduğunda Binotto, "Bunun cevabı çok açık. Öncelikle açık bir şekilde kural ihlali yoktu. Aksi takdirde diskalifiye edilirdik."

"Anlaşmayı açıklamak istemememizin nedeni basit. Açıklayacağımız şey, projemizle, güç ünitemizle alakalı fikir hakkını açıklamayı gerektirecek. Padokta hiç kimse kendi tasarımına ve projesine dair bilgileri açıklamaktan mutlu olmaz."

"Bu bizim fikri mülkiyetimiz, korumamız gereken bir şey. Bu yüzden açıklama konusunda istekli değiliz." dedi.

Binotto ayrıca Ferrari'nin 2020 güç ünitesini mart ayındaki Avustralya GP'den bu yana güncellemediğini söyledi.

Binotto, "Avustralya'ya götürdüğümüz motorun aynısına sahibiz. Fabrikayı uzun süre kapattık, bu yüzden onu geliştirmek için çok az zamanımız vardı. Farklı bir şey getirmedik. Bu yüzden güç ünitemiz bu sezon için dondurulmuş durumda."

"Diğer üreticilerin çalışmaya ve geliştirmeye devam etme fırsatı bulduklarını biliyorum. Bunun farkındayız. Bu durumu avantaja çevirdiler ancak bu oyunun bir parçası. Tatil döneminde bu tür durumları kabul ettik. Sporun iyiliği için geleceğe bakmaya devam ediyoruz." dedi.