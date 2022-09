Ferrari: "FIA, Herta'ya süper lisans vermek için istisna yapmamalı"

Red Bull, Pierre Gasly'i Alpine'e transfer ederek; kalan boş koltuk için Colton Herta'yı alma planlarını ilerletmeden önce FIA'nın süper lisans kararını bekliyor.

Binotto, FIA'nın mevcut puan sistemine bağlı kalması gerektiğini belirten takım patronları Toto Wolff, Frederic Vasseur, Mike Krack ve Guenther Steiner'a katıldığını söyledi. F1 CEO'su Stefano Domenicali de benzer bir görüş dile getirdi.

Birçok takımın genç sürücü programları aracılığıyla yatırım yaptığı 'F3 ve F2 aracılığıyla F1'e tırmanma' sisteminin korunması gerektiği düşünülüyor.

Motorsport.com tarafından Herta olayı hakkında sorulan soruya Binotto, "Öncelikle biz, Ferrari sürücü akademisine yatırım yapmaya devam ediyoruz."

"Herta için bir istisna yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu tamamen yanlış bir yaklaşım olacaktır. Kurallar, bu sporu korumak ve spor hakkında doğru seçimleri yaptığımızdan emin olmamız için mevcut."

"Yani Herta, eğer katılmak için gerekli koşullara sahipse şampiyonaya katılmalı."

"Bu, sporumuz için oldukça önemli bir konu ve bu konuda FIA'nın ne yapacağını gözlemliyoruz. Eminim diğer takımlar da bunu yapıyordur."

"Koşullar ne olursa olsun istisna yapılmaması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.

If AlphaTauri cannot get Colton Herta for 2023, Pierre Gasly will stay on for another year.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images