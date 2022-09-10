Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Alonso: "Sıralama turlarında biraz yavaş kaldık" Sonraki / Hamilton: "Sıralama turlarında geride kalmayı bekliyorduk"
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Ferrari: "FIA, Herta'ya süper lisans vermek için istisna yapmamalı"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, FIA'nın IndyCar pilotu Colton Herta'ya Formula 1 süper lisansı vermek için inisiyatif kullanma çabalarına karşı olduğunu dile getirdi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Zeynep Taş
Ferrari: "FIA, Herta'ya süper lisans vermek için istisna yapmamalı"
Haberi dinle

Red Bull, Pierre Gasly'i Alpine'e transfer ederek; kalan boş koltuk için Colton Herta'yı alma planlarını ilerletmeden önce FIA'nın süper lisans kararını bekliyor. 

Binotto, FIA'nın mevcut puan sistemine bağlı kalması gerektiğini belirten takım patronları Toto Wolff, Frederic Vasseur, Mike Krack ve Guenther Steiner'a katıldığını söyledi. F1 CEO'su Stefano Domenicali de benzer bir görüş dile getirdi.

Birçok takımın genç sürücü programları aracılığıyla yatırım yaptığı 'F3 ve F2 aracılığıyla F1'e tırmanma' sisteminin korunması gerektiği düşünülüyor. 

Motorsport.com tarafından Herta olayı hakkında sorulan soruya Binotto, "Öncelikle biz, Ferrari sürücü akademisine yatırım yapmaya devam ediyoruz."

"Herta için bir istisna yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu tamamen yanlış bir yaklaşım olacaktır. Kurallar, bu sporu korumak ve spor hakkında doğru seçimleri yaptığımızdan emin olmamız için mevcut."

"Yani Herta, eğer katılmak için gerekli koşullara sahipse şampiyonaya katılmalı."

"Bu, sporumuz için oldukça önemli bir konu ve bu konuda FIA'nın ne yapacağını gözlemliyoruz. Eminim diğer takımlar da bunu yapıyordur."

"Koşullar ne olursa olsun istisna yapılmaması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.

If AlphaTauri cannot get Colton Herta for 2023, Pierre Gasly will stay on for another year.

If AlphaTauri cannot get Colton Herta for 2023, Pierre Gasly will stay on for another year.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, bir hamle yapmadan önce Herta hakkındaki kararı beklediklerini söyledi.

Tost, "Pierre ile ilgili son gelişmeler, bizimle bir kontratı olduğu yönünde."

"Colton Herta ile ilgili olarak, süper lisansı alıp alamayacağı FIA'nın kararı olacak ve umarım bu karar en kısa sürede alınır. Böylece gelecek yıl için takımımızın durumunu ve bir sonraki adımımızı düşünebiliriz." dedi.

Herta'nın puan almasına yardım etmek için neler yapılabileceği sorulduğunda Tost, "Bu FIA'ya sormanız gereken bir soru. Çünkü ortada belli başlı kurallar var ve eğer FIA bir şeyi değiştirmek isterse, bunu o zaman göreceğiz."

"Takım olarak, Herta'yı destekleyeceğiz. Eğer puan alması için onu ilk antrenman seanslarına çıkarmamız gerekirse, bunu yapabiliriz. Bu konuda bizden talep edilen her şeyi yapacağız." dedi.

Tost, Christian Horner'ın Gasly ile ilgili 'yalnızca Herta'nın süper lisans alması dahilinde' takımdan transfer edileceği yönündeki iddiasını destekledi. 

Tost, "Eğer Herta süper lisans alamazsa, Gasly takımda kalacak ve hiçbir şey değişmeyecek." dedi.

paylaşım
yorumlar
Alonso: "Sıralama turlarında biraz yavaş kaldık"
Önceki haber

Alonso: "Sıralama turlarında biraz yavaş kaldık"
Sonraki haber

Hamilton: "Sıralama turlarında geride kalmayı bekliyorduk"

Hamilton: "Sıralama turlarında geride kalmayı bekliyorduk"
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Tsunoda: "Hiç olmazsa artık kınama cezalarını düşünmek zorunda değilim" İtalya GP
Formula 1

Tsunoda: "Hiç olmazsa artık kınama cezalarını düşünmek zorunda değilim"

De Vries, hafta sonu Williams ile yarışacağını 'kahve molasında' öğrenmiş İtalya GP
Formula 1

De Vries, hafta sonu Williams ile yarışacağını 'kahve molasında' öğrenmiş

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Colton Herta Daha fazlası
Colton Herta
Herta, süper lisans verilmese de F1 hayalinden vazgeçmeyecek
Formula 1

Herta, süper lisans verilmese de F1 hayalinden vazgeçmeyecek

FIA, Herta'ya süper lisans konusunda istisna yapmayacak
Formula 1

FIA, Herta'ya süper lisans konusunda istisna yapmayacak

Herta, Red Bull'un AlphaTauri için onu istemesine şaşırmış
Formula 1

Herta, Red Bull'un AlphaTauri için onu istemesine şaşırmış

Son Haberler

Ricciardo: “Aptalca ve üzücü bir son oldu”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Aptalca ve üzücü bir son oldu”

Daniel Ricciardo, İtalya Grand Prix’sine “aptalca ve üzücü” bir şekilde veda ettiğini dile getirirken yarış boyunca hata yapmadığı için kendinden gurur duyduğunu da söyledi.

Hamilton: "Geriden gelip yükselmek, önden başlayıp kazanmaktan 1000 kat daha eğlenceli"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Geriden gelip yükselmek, önden başlayıp kazanmaktan 1000 kat daha eğlenceli"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 19. sıradan başlayarak yükseldiği İtalya Grand Prix'sini değerlendirirken; Singapur'da neler yapabilecekleri hakkında da konuştu.

Ferrari: "FIA güvenlik aracı ile daha iyi bir iş çıkarabilirdi"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "FIA güvenlik aracı ile daha iyi bir iş çıkarabilirdi"

Monza'daki yarışın, yeterli tur kalmaması sebebiyle güvenlik aracı ardında bitmesinin ardından Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "FIA, güvenlik aracı ile daha iyi bir iş çıkarabilirdi" dedi.

Horner: “Yarışı yeniden başlatmak için yeterince zaman vardı”
Formula 1 Formula 1

Horner: “Yarışı yeniden başlatmak için yeterince zaman vardı”

Red Bull takım patronu Christian Horner, güvenlik aracı altında sona eren İtalya Grand Prix'sini yeniden başlamak için yeterli zaman olduğunu düşünüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.