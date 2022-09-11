Ferrari: "FIA güvenlik aracı ile daha iyi bir iş çıkarabilirdi"

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Monza yarışı, yarışa dahil olan güvenlik aracının ardından yarışı yeniden başlatmak için yeterli tur kalmaması sebebiyle güvenlik aracı ile sona erdi.

Daniel Ricciardo, araçta yaşadığı sorun sebebiyle yarışın bitmesine 6 tur kala aracını pist kenarına çekerek yarış dışı kaldı. Aracın pistten çekilmesi için güvenlik aracı devreye girdi.

Yarışın yeniden başlaması için bolca zaman olduğu düşünülse de, aracın geri viteste takılı kalması ile pist görevlilerinin aracı kenara çekmesi beklenenden daha uzun sürdü. Lider Max Verstappen'in güvenlik aracının ardına hemen geçmemesi de, konvoyun oluşmasında ciddi bir gecikmeye neden oldu.

Verstappen güvenlik aracının arkasına geçtiğinde, tur yiyen araçların turlarını geri alarak konvoyu yeniden yakalaması ve yarışın yeniden başlaması için yeterli tur kalmamıştı.

Yarışın güvenlik aracı ardında sonlanması, F1 hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı ve Monza'daki seyircilerin yuhalamalarına sebep oldu. Bu tür durumlarda yarışın yeniden başlayacağından emin olmak için hemen kırmızı bayrak çıkarılması düşünceleri öne sürüldü.

Yarışın bu şekilde sona ermesiyle yarış sonlarında Verstappen ile galibiyet çekişmesi yaşama fırsatı bulamayan Charles Leclerc hakkında Binotto, kuralların gayet doğru olduğunu ve bu durumun asıl sebebinin FIA'nın kötü bir iş çıkarması olduğunu söyledi.

Binotto, "Bu konunun kurallarla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kurallar, geçen yılki Abu Dhabi yarışının ardından yeterince tartışıldı."

"FIA, takımlarla görüşmüştü ve şu anki formatın korunması gerektiği sonucuna varmıştık. O yüzden bugün yaşananların bir yönetmelik meselesi olduğunu düşünmüyorum."

"Sadece, karar vermelerinin ne kadar uzun sürdüğü konusunda hayal kırıklığına uğradım. Ricciardo'nun aracının pistten çekilmesine rağmen tur yiyen araçların turlarını geri almalarının neden bu kadar uzun sürdüğünü anlayamadık."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: FIA Pool

"Gecikmenin güvenlik için olduğunu düşünmüyorum. Güvenlik aracı arkasında zaten istediğiniz şekilde gidemezsiniz, uymanız gereken minimum bir tur zamanı oluyor."

"Bu minimum tur süresi de o an güvenliği sağlamak için zaten var. Buna rağmen anlamadığımız şey, karar vermelerinin neden bu kadar uzun sürdüğü." dedi.

FIA'nın, yarışı yeniden başlatmama sebebinin Ricciardo'nun aracının sıkışmasından kaynaklı olduğu açıklamasına Binotto, "Evet, bu doğru olabilir. Bu durumun bir karışıklık yaratabileceğini anlıyorum."

"Yarışın yeniden başlamasıyla iyi bir iş çıkarabileceğimizi düşünüyordum. Ne yazık ki bu mümkün olmadı."

"Yine de, yapılan şey yanlıştı ve kurallarda hiçbir değişiklik yapılmadan daha iyi bir iş çıkarılabilirdi. Kurallar zaten olması gerektiği gibi. Asıl olay, onları daha iyi bir şekilde uygulayabilmek." dedi.

Binotto, bu konudaki görüşünün Leclerc'in olası bir galibiyeti kaçırmasıyla ilgili olmadığını; ancak sonuç olarak yarışın zarar gördüğünü düşündüğünü söyledi.

Binotto, "Bence FIA'nın, F1 için daha iyi bir iş çıkarması gerekiyor. Bunun Ferrari ve tifosi ile hiçbir alakası yok çünkü yarış doğru şekilde bitseydi, sonuç nasıl olurdu bilmiyorum."

"Çünkü Max hala pistin en hızlısıydı ve lastikleri daha yeniydi. Yine de genel olarak konuşursam, her zaman için güvenlik aracını bir an önce pistten çıkarmalı ve pilotlara yarışmaları için daha çok süre vermeliyiz."

"Bugünün asıl hayal kırılığı, FIA'nın karar vermesinin ne kadar uzun sürdüğünü görmekti. Bu açıdan iyi bir iş çıkarmadıklarına inanıyoruz. Gelecek için bunu düzeltmeleri gerekiyor çünkü bu, F1 için iyi bir durum değil." dedi.