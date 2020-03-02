Ferrari: “Fark çok büyük olursa erkenden 2021’e odaklanabiliriz”

İtalyan takım, sezon öncesinde rakiplerinin gerisinde olduğunu ve gelişmek için hem motor performansı hem de aero paketi üzerinde çalışması gerektiğini itiraf etmişti.

Ferrari’nin Mercedes’i yakalama çabası, takımların bu sezona ve 2021’e odaklanırken ayıracakları kaynakları dengelemek zorunda oldukları döneme denk geliyor.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, şu anda takımın aradaki farkı kapatmaya odaklandığını ancak durum birkaç yarıştan sonra kötü gözükürse, 2020’deki gelişimleri durdurabileceklerini ima etti.

Sezon öncesi testlerinden sonra konuşan Binotto, “2020’deki yakalama çabamız, 2021 projesini ne kadar etkileyecek? Bu kesinlikle iyi bir soru.”

“Bunun, bulmamız gereken bir uzlaşma olduğunu düşünüyorum. Sezonun daha çok başındayız ve sezonun tamamından taviz veremezsiniz.”

“Sezonun başında, 2020 aracını elimizden geldiği kadar zorlamaya devam ediyoruz. Çünkü bu, aracı ve zayıflıklarını anlama zamanı. Ve umarım bunları en yakın zamanda belirleriz.”

“Birkaç yarıştan sonra farkın hâlâ çok büyük olduğunu görürsek, belki de bunu dikkate alırız.”

“Ancak daha erken. Sadece birkaç günlük test geride kaldı. Araçta belirlememiz gereken şeyler var, umarım bu yakın zamanda olur. Yani şu anda, planımızı 2020/2021 için sürdürmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Mercedes ise, takımların 2021’e çok geç odaklanmamaları konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini, çünkü bu şekilde çok geriye düşebileceklerini düşünüyor.

Takım patronu Toto Wolff, “2021’de çok büyük bir kural değişikliği var. Bu da 2021 aracına geçişte, kaynakları paylaştırmayı dengeleme konusunda çok önemli olacak.”

“Açıkçası öğrenme ve gelişim eğrisi, başlarda çok dik olacak. Yani bunu yanlış yorumlarsanız, aylarca geride kalacaksınız, belki de yarım saniye arkada olacaksınız. Ve bu, geçmişteki iki kural değişikliğinde benimsediğimiz bir mücadele ve bunu seviyoruz.” dedi.