Ferrari, F2'den F1'e yükselecek pilota Bahreyn'den önce karar verecek

Ferrari Genç Sürücü Akademisi'nde yer alan 5 pilot bu sene F2'de mücadele ediyor ve onlardan üçü - Mick Schumacher, Callum Ilott ve Robert Shwartzman - ilk 5'te yer alıyor.

Schumacher, Bahreyn'de gerçekleştirilecek iki ayak öncesinde Ilott'un önünde lider durumda.

Alfa Romeo, bugün yaptığı açıklamada Ferrari'nin kontrolünü elinde bulundurduğu koltukta Antonio Giovinazzi'nin devam edeceğini duyurdu. Bu yüzden Mick Schumacher'in gelecek sene Haas takımında yarışması ve böylece Ferrari ile Haas'ın bağlantılarının güçlenmesine yardımcı olması bekleniyor.

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, genç pilotlardan sadece bir tanesinin gelecek sene F1'e girebileceğini ancak diğerleri için de fırsatların geleceğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, "Hepsi için yer yok. Mick, Callum ve Robert'i düşünürsek, hepsi şu anda F2'de iyi iş çıkarıyor. Sezonu tamamlamaları gerekiyor ve hepsi Bahreyn'deki sıradaki yarışa odaklanmış durumda. Şampiyonluk mücadelesi veriyorlar. Bu, onlar için çok önemli."

"Abu Dhabi'de birinci antrenman seansında sürme fırsatları olacak. Ardından Abu Dhabi'de genç sürücü testlerine çıkacaklar. Ancak biz kararımızı şu ana kadar yaptıklarına, nasıl geliştiklerine ve potansiyellerine bakarak vereceğiz."

"Hedefimiz onları F1'e sokmak değil, bir gün Scuderia Ferrari'ye, kırmızı araca getirmek. Bu açıdan bunu başarırken takip ettikleri yol daha az önemli olacak."

"Gelecek sene bu isimlerden sadece bir tanesi F1'de koltuk bulabilecek. Diğerlerinin farkı fırsatları olabilir ancak bunu organize etmek ve hepsine fırsat sağlamak bize bağlı olacak." dedi.

Ferrari'nin ne zaman karar vereceğinin sorulması üzerine Binotto, "Bahreyn'deki son yarışı ya da Abu Dhabi'yi bekleyeceğimizi düşünmüyorum."

"Önümüzdeki haftalarda karar vereceğimizi düşünüyorum." dedi.

Ferrari'nin F2'deki beş pilotundan üçü - Schumacher, Shwartzman ve Marcus Armstrong - F1'de yarışmak için gerekli süper lisansa sahip. Ilott, bu sene ilk iki içerisinde tamamlarsa süper lisans alabilecek.

Haas'taki diğer koltuğu yine F2'de yarışan Nikita Mazepin'in alması bekleniyor. Onun süper lisans alabilmesi için sezonu ilk 7'de tamamlaması gerekiyor.

Ferrari Schumacher, Ilott ve Shwartzman'a Fiorano pistinde 2018 F1 aracıyla test yaptırmıştı.

Schumacher ve Ilott, Eifel GP hafta sonunda birinci antrenmanda yeni araçlarla piste çıkacaklardı ancak kötü hava şartlarıyla seansın iptal edilmesinin ardından piste çıkamadılar.