Ferrari, F2 sürücüleriyle Fiorano’da test yapıyor
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Ferrari, akademi sürücüleri Robert Shwartzman, Mick Schumacher ve Callum Ilott ile Fiorano pistinde 2018 aracıyla test gerçekleştiriyor.
Ferrari Sürücü Akademisi pilotları, Fiorano’da SF71H ile yoğun bir test gününe başladılar.
Mühendis Marco Matassa’nın gözetimindeki testte piste çıkan ilk isim Shwartzman oldu.
Rus sürücü, ilk kez bir F1 aracının direksiyonuna geçti.
Gösteri lastikleriyle turlayan genç isim, 59.4’lük bir tur atmayı başardı.
Günün kalan bölümünde Schumacher ve Ilott da piste çıkacak.
Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Nürburgring’de gerçekleştirilecek olan Eifel Grand Prix’sinin ilk antrenman seansında Mick Schumacher’in Alfa Romeo, Callum Ilott’un ise Haas direksiyonuna geçeceği açıklanmıştı.
Shwartzman ise Abu Dhabi GP’de ilk antrenman seansında piste çıkacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Lokasyon
|Fiorano Yarış Pisti
|Pilotlar
|Callum Ilott , Mick Schumacher , Robert Shwartzman
|Editör
|Franco Nugnes
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Ferrari, F2 sürücüleriyle Fiorano’da test yapıyor
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