Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
71 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, F2 sürücüleriyle Fiorano’da test yapıyor

paylaşım
yorumlar
Ferrari, F2 sürücüleriyle Fiorano’da test yapıyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Ferrari, akademi sürücüleri Robert Shwartzman, Mick Schumacher ve Callum Ilott ile Fiorano pistinde 2018 aracıyla test gerçekleştiriyor.

Ferrari Sürücü Akademisi pilotları, Fiorano’da SF71H ile yoğun bir test gününe başladılar.

Mühendis Marco Matassa’nın gözetimindeki testte piste çıkan ilk isim Shwartzman oldu.

Rus sürücü, ilk kez bir F1 aracının direksiyonuna geçti.

Gösteri lastikleriyle turlayan genç isim, 59.4’lük bir tur atmayı başardı.

Günün kalan bölümünde Schumacher ve Ilott da piste çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Nürburgring’de gerçekleştirilecek olan Eifel Grand Prix’sinin ilk antrenman seansında Mick Schumacher’in Alfa Romeo, Callum Ilott’un ise Haas direksiyonuna geçeceği açıklanmıştı.

Shwartzman ise Abu Dhabi GP’de ilk antrenman seansında piste çıkacak.

 

Bahreyn, normal pistin yerini oval pistin almasını beklemiyor

Önceki haber

Bahreyn, normal pistin yerini oval pistin almasını beklemiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Lokasyon Fiorano Yarış Pisti
Pilotlar Callum Ilott , Mick Schumacher , Robert Shwartzman
Editör Franco Nugnes

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, F2 sürücüleriyle Fiorano’da test yapıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, F2 sürücüleriyle Fiorano’da test yapıyor

Vettel: "Alman Sibiryası, Nurburgring yarışını etkileyebilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Alman Sibiryası, Nurburgring yarışını etkileyebilir"

Vettel'in kazası, Ferrari'nin güncelleme sırlarını açığa çıkardı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Vettel'in kazası, Ferrari'nin güncelleme sırlarını açığa çıkardı

Monster'ın Canavar Simülatörleri Almanya'da
eSpor eSpor / Son dakika

Monster'ın Canavar Simülatörleri Almanya'da

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"

Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor

Kubica: "Schumacher ismi, Mick için durumu zorlaştırıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kubica: "Schumacher ismi, Mick için durumu zorlaştırıyor"

Bahreyn, normal pistin yerini oval pistin almasını beklemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bahreyn, normal pistin yerini oval pistin almasını beklemiyor

Son Haberler

Ferrari, F2 sürücüleriyle Fiorano’da test yapıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, F2 sürücüleriyle Fiorano’da test yapıyor

Bahreyn, normal pistin yerini oval pistin almasını beklemiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Bahreyn, normal pistin yerini oval pistin almasını beklemiyor

Vettel: "Alman Sibiryası, Nurburgring yarışını etkileyebilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Alman Sibiryası, Nurburgring yarışını etkileyebilir"

Kubica: "Schumacher ismi, Mick için durumu zorlaştırıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Kubica: "Schumacher ismi, Mick için durumu zorlaştırıyor"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, F2 sürücüleriyle Fiorano’da test yapıyor

23dk
2
Formula 1

Vettel'in kazası, Ferrari'nin güncelleme sırlarını açığa çıkardı

3
Formula 1

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"

4
Formula 1

Vettel: "Alman Sibiryası, Nurburgring yarışını etkileyebilir"

2s
5
eSpor

Monster'ın Canavar Simülatörleri Almanya'da

Son Haberler

Ferrari, F2 sürücüleriyle Fiorano’da test yapıyor
F1

Ferrari, F2 sürücüleriyle Fiorano’da test yapıyor

Bahreyn, normal pistin yerini oval pistin almasını beklemiyor
F1

Bahreyn, normal pistin yerini oval pistin almasını beklemiyor

Vettel: "Alman Sibiryası, Nurburgring yarışını etkileyebilir"
F1

Vettel: "Alman Sibiryası, Nurburgring yarışını etkileyebilir"

Kubica: "Schumacher ismi, Mick için durumu zorlaştırıyor"
F1

Kubica: "Schumacher ismi, Mick için durumu zorlaştırıyor"

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"
F1

Ricciardo: "Renault aracının sürüşünü rahatsızlaştırarak güçlendik"

Son Videolar

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi fotoğraflar 02:53
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi fotoğraflar

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi 01:01
Formula 1

F1 Rusya Grand Prix'si Start Gridi

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali 04:26
Formula 1

F1'in yeni patronu Stefano Domenicali

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı? 06:01
Formula 1

F1'deki esnek kanatlar neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.