Ferrari, F1'den ayrılacağını yalanladı

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bugün The Guardian'a verdiği demeçle gündeme oturdu çünkü servis edilen habere göre Ferrari'nin F1'den çekilebileceğini belirtmişti.

Binotto, Ferrari'nin 145 milyon doların altında bir bütçe sınırına karşı olduğunu belirtmiş ve "Sezon başına 145 milyon dolarlık bütçe sınırı, geçen Haziran ayında kabul ettiğimiz sınıra kıyasla zaten yeni ve zorlu bir talep. Özellikle insan kaynakları açısından önemli fedakarlıklar yapmadığımız takdirde bu rakamı elde edemeyiz. Eğer bu rakam daha da aşağı düşerse, yarış DNA'MIZ bağlamında diğer seçeneklere bakmak zorunda kalmak istemeyiz.” demişti.

Açıklama kısa sürede tüm dünyada büyük yankı getirdi. Ancak Ferrari çok geçmeden bu sözlere açıklık getirdi.

Açıklamada, "Dün gece yayınlanan bir röportajda Mattia'nın sarf ettiği sözleri açıklığa kavuşturmak istiyoruz."

"O hiçbir zaman Scuderia Ferrari'nin F1'den ayrılacağından bahsetmedi, tam tersine kendisi, takımın yarışma DNA'sını ortaya çıkarması için F1'de yarışması dışında, başka opsiyonlar arayacağı bir duruma düşmemesini istediğini söyledi. Eğer bütçe sınırı daha da çok azaltılırsa, yüzlerce şirket risk altına girecek."

"Böyle bir yanlış anlaşılma, başlangıçta yayınlanan ancak hemen düzeltilen yanıltıcı bir makale başlığından kaynaklanıyordu." denildi.

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