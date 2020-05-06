Ferrari, F1'deki kaybın kısa süreli olmasını umuyor

Tüm takımlar, koronavirüs pandemisi nedeniyle yarışların yapılamaması nedeniyle gelirlerinde düşüş yaşayacak.

Sezonun ilk 10 yarışı çoktan iptal edilmiş ya da ertelenmiş durumda ancak F1'in patronları temmuz ayında Avusturya GP ile sezonu başlatıp yaklaşık 18 yarış gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Takımlar büyük ölçüde pistlerden alınan paralardan pay alıyorlardı. Bunun dışında yarış aktivitelerinin kısıtlı olması nedeniyle sponsorluk gelirleri de düşecek.

Ferrari CEO'su Louis Camilleri, yatırımcılara yaptığı açıklamada F1'in şirketin finansal durumunu en sert şekilde etkileyecek alanlardan olduğunu ve tam olarak ne kadar etkileneceklerini söylemenin zor olduğunu söyledi.

Buna karşı Camilleri, bu kaybın 2020 senesinde olacağı, 2021'e yansımayacağı konusunda iyimser olduğunu ekledi.

Camilleri, "Formula 1 gelirlere darbe vuracak ve bunu telafi etmek kolay olmayacak. Ancak iyi haber, bu ciddi kayıp kısa süreli olacak ve sadece 2020'yi etkileyecek."

"Şu an için gelirler hakkında düşüncemiz böyle ancak 2021'de yarışların yeniden tam olarak başlamasıyla her şeyin normale dönmesini bekliyoruz çünkü sponsorluklar ve FOM geliri açısından yarışlar büyük önem taşıyor."

"Formula 1 Grubu'nun yeni sponsorlar çekmek için çok çalıştığını biliyoruz. Açıkçası bu yaşananlar bazı şeyleri engelledi ancak 2021'e kadar geri döneceğimizi düşünüyorum."

"Şu an için, gelecek sene ticari hak sahiplerinin Formula 1 gelirlerinde azalma olacağını beklemiyoruz. Her şey eşit olacaktır." dedi.

F1, takımların gelişim harcamalarını azaltmak için 2020 araçlarının 2021'de de kullanılacağını ve duyurmuştu. Bunun dışında 145 milyon dolarlık bir bütçe sınırı olması bekleniyor.

Camilleri, harcamaları düşürme açısından çok ciddi ilerleme kaydedildiğini ancak yaşananların 2020'de finansal açıdan kendilerini etkilememe şansının olmadığını söyledi.

Camilleri, "Harcamaları azaltma ile kayıpları telafi etme şansımız yok."

"Formula 1'deki harcamaları azaltmış olsak da, sponsorluk gelirlerini ve özellikle de ticari hak sahiplerinden aldığımız gelirleri telafi etmemizin imkanı yok."

"Gelirlerimiz dibe vurdu. Buna karşı telafi çok az olacak. Bu sene büyük bir darbe alacağız ancak daha önce de dediğim gibi iyi haber bunun sadece bu seneyi etkileyecek olması." dedi.