Ferrari: "F1 takımları, Bahreyn'de gerçek performanslarını gösterecek"

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Formula 1'de tamamen yeni bir döneme giriliyor ve geçen ay gerçekleştirilen Barselona sezon öncesi testi, 2022 araçlarının performansını ortaya koymaktan ziyade, araçları anlamak ve veri toplamakla ilgiliydi.

Ayrıca hafta boyunca tüm takımlar, ideal ayarları bulmalarını zorlaştıran dalgalanma problemiyle boğuştular, ki bu da performansı maskeleyen bir başka etkendi.

Bununla beraber Bahreyn testi, gelecek hafta gerçekleştirilecek olan F1 sezon açılışından hemen önce yapılacağı için, ayar anlamında son fırsat olacak. Bu nedenle üç günlük testte takımlar ve sürücüler, araçlarının performans anlamında tam olarak hangi konumda olduğunu bilmek isteyecekler.

Ferrari patronu Mattia Binotto, Barselona'da tüm takımların benimsediği dolu depoyla sürüş yapmak ve araç ayarlarına odaklanmak gibi muhafazakâr yaklaşımların, Bahreyn'de kullanılamayacağını dile getirdi.

Binotto, “Barselona'da gerçekleştirilen ilk testlerin ana fikri, kesinlikle veri toplamak ve korelasyonu anlamaya çalışmakla ilgiliydi."

"Fakat Bahreyn'e gittiğimiz zaman sezonun ilk yarışına çok yakın olacağız. Bu nedenle hepimiz bazı yarış ve sıralama simülasyonları gerçekleştireceğiz."

"Aracın gerçek performansının çoğunu ortaya koyacağız. Bu yüzden takımlar arasındaki güç düzeninin Bahreyn'de daha net hale geleceğini düşünüyorum." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu hafta sonu bazı takımların büyük güncelleme paketleri getirmesi bekleniyor ve bundan ötürü araçların performansı daha da fazla ön plana çıkacak.

Genel anlamda gözler, bu haftaki teste W13 için bazı büyük aero güncellemeler getireceği konuşulan Mercedes'e çevrilmiş durumda.

Barselona testlerinde bazı takımların performans seviyesi tam bir soru işaretiydi. Özellikle Alpine, sürekli dolu depoyla sürüş yaptı ve hiç DRS kullanmadı. DRS kullanmamak başlı başına 0.7 saniyeye denk geliyordu.

Alpine sportifi direktörü Alan Permane, "İçgüdülerime güvenirsem, ön tarafa geçen yılın sonuna kıyasla muhtemelen biraz daha yakın olduğumuzu düşünüyorum."

"Fakat tabii ki sadece bizim yakıt seviyemizi biliyorum. Diğerlerinin yakıt seviyesi hakkında herhangi bir fikrim yok. Diğerleri de bizimle aynı şeyi yapıyorsa, o zaman belki o kadar iyi değilizdir ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum."

"Orta grupta yer alan takımlardan bazılarının en hızlı turlarını, bizim kullandığımız yakıt miktarıyla attıklarını sanmıyorum. Bu da bana pozitif bir his veriyor." dedi.