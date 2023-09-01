Ferrari, F1 takımındaki teknik direktörlük karmaşasını ortadan kaldırdı
Ferrari, Formula 1'deki üst düzey yönetim yapısıyla ilgili kafa karışıklığını nihayet giderdi ve Enrico Cardile'nin F1 takımının teknik direktörü olduğunu resmen duyurdu.
Bu yılın başlarında takım patronu Mattia Binotto'nun ayrılmasının ardından, takım şasi tarafında resmi bir teknik direktörden yoksundu çünkü bu rol bir süredir boştu.
2021'in başından bu yana şasi şefi olan Cardile'in, yeni takım patronu Fred Vasseur'ün takımı yeniden yapılandırmasıyla birlikte teknik direktörlük görevine gelmesi uzun zamandır bekleniyordu.
Ancak böyle bir hamle hiçbir zaman duyurulmadı ve takım Cardile'den şasi şefi olarak bahsetmeye devam etti.
Ancak İtalya Grand Prix'si öncesinde Vasseur takımdaki teknik yapıya açıklık getirdi ve daha önce kamuoyuna hiçbir şey açıklanmamış olsa da takımın Cardile'in görev unvanı konusunda uzun süredir net olduğunu söyledi.
Motorsport.com tarafından karışıklık nedeniyle Cardile'in rolüne açıklık getirmesi istenen Vasseur şunları söyledi: "Hikayenin nereden çıktığını bilmiyorum çünkü şirketin organizasyon şeması son derece net."
"Şasi tarafında çalışan tüm elemanlar sonunda Enrico Cardile'ye rapor veriyor ve benim için Enrico teknik direktör."
"Eğer bir şey eklemek isterseniz, o şasi tarafının teknik direktörü ve paralel olarak motor tarafının teknik direktörü olan Enrico Gualtieri var."
Ferrari Şasi Şefi Enrico Cardile, Takım Müdürleri Basın Toplantısında
Fotoğraf tarafından: Dom Romney / Motorsport Images
"Geçen hafta Zandvoort'ta insanlar iki teknik direktörün olup olmadığını sorduklarında bu soruyla karşılaştım. Ama bunun diğer tüm F1 organizasyonları gibi olduğunu söyledim: Brackley'de bir teknik direktörünüz var, Brixworth'da bir tane. Viry-Chatillon'da bir tane var, Enstone'da bir tane var."
"İki tarafın teknik direktörlüğünü aynı kişi yapamaz. En azından bizim tarafımızda, şasi teknik direktörü Enrico Cardile ve güç ünitesi teknik direktörü Enrico Gualtieri'nin olduğu çok açık."
"Yanlış anlaşılmanın nereden kaynaklandığını bilmiyorum, çünkü kağıt üzerinde her şey çok açık."
Cardile'nin görevinin onaylanması, Ferrari'nin daha fazla üst düzey teknik personel eklemek ve ilerlemesini desteklemek için işe alım çabalarını sürdürdüğü bir dönemde geldi.
Vasseur, daha fazla personel bulma arzusunun mevcut teknik yapının doğru olmadığını düşünmesinin bir yansıması olmadığını söyledi.
Vasseur, "Zayıf olduğunuz için bir şeyler yapmak zorunda değilsiniz. Rekabetin DNA'sına göre gelişmek zorundasınız."
"Organizasyon bugün kazanıyor olsa bile, daha iyisini yapma zihniyetine sahip olmanız gerekir. Eğer bir aşamada, gelişmeyi durdurmaya ya da gelişmeyi istemeye başlarsanız, ölürsünüz."
"Biz bu sürecin içindeyiz. İşe alım yapıyoruz çünkü maliyet sınırı ile hâlâ bir marjımız var ve bunu düzgün bir şekilde yapacağız. Bu hamleyi yapmak bizim için oldukça önemli." dedi.
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