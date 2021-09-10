Ferrari, F1 Sprint yarışındaki değişikliklerle ters gridin de gelmesini umuyor

Silverstone’da ilki gerçekleştirilen F1 sprint yarışının ikincisine Monza ev sahipliği yapacak. İtalya Grand Prix’de sıralama turları ise Cuma günü gerçekleştirilecek.

F1 motor sporları sportif direktörü Ross Brawn, Autosport/Motorsport.com’a verdiği demeçte, sprint yarışlı hafta sonlarında değişiklik yapmayı değerlendirdiklerini açıkladı.

F1’in yapabileceği hamlelerden biri de gelecek yıl sprint yarışlarını bağımsız etkinlikler haline getirmek olabilir. Bu da demek oluyor ki Cumartesi günü yapılan 100 km’lik yarış Pazar günkü grand prix’de grid sıralamasını belirleyici olmayacak.

Bu sprint yarış, Pazar günkü sıralamadan ayrı olacağı için, ilk üçe, şu anda yapılan 3-2-1 formatından daha fazla puan getirebilir.

Cuma günü yapılan FIA basın toplantısında Binotto’ya bu öneri hakkında soru yöneltildiğinde, F1 patronlarının bu teklife açık olmasının iyi olduğunu ve bunun ters grid uygulamasını da getirmesini istediğini söyledi.

Binotto, “Sürücülerden farklı öneriler de duyuyorum ve çok mutluyum.”

“Bence Cumartesi günü ters grid ile yapılacak kısa bir yarış ilginç olabilir.

“Ama şu anda eleştirmek ve bir karara varmak için çok erken olduğunu düşünüyorum”. dedi.

F1, geçtiğimiz yıl arka arkaya gerçekleştirilen yarışlarda ters grid yapmayı değerlendirmişti ancak Mercedes uygulamaya geçirilmesine karşı çıkmıştı.

Binotto son yıllarda, F1’e ters gridin getirilmesini destekliyor ve şampiyona liderlerinin geriden başlamasının gösteri olacağına inanıyor.

Binotto desteğini, “Bence şov ve eğlence için ilgi çekici olabilir."

“En başta kısa bir yarış yapılmasını teklif eden, Ferrari olarak bizdik."

“Çünkü sıralamada pozisyonun ne olursa olsun, kısa bir yarış ekstra gösteri olacak ve bu fanlarımız için önemli."

“F1’in sağlayabileceği eğlence için önemli.” diyerek belirtti.

Çeviri: Aybike Simay Erden