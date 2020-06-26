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Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "F1 personeli için en büyük mücadele yüz maskesi olacak"

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Ferrari: "F1 personeli için en büyük mücadele yüz maskesi olacak"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Haz 2020 09:27

Ferrari, Formula 1 garajındaki sıcaklığın ve yoğunluğun ortasında yüz maskesi takmak zorunda kalmalarının Formula 1 dünyasının karşılaşacağı en büyük zorluk olacağını söyledi.

Takımlar önümüzdeki hafta Avusturya Grand Prix'siyle yeni sezona başlamaya hazırlanırken, bazıları yeni çalışma şekline alışmak için özel testler yaptı.

Ferrari, Mugello'da özel bir test gerçekleştirdi ve Motorsport.com'a konuşan İtalyan ekibin sportif direktörü Laurent Mekies, en zor şeyin maske ile garajda hareket etmek olduğunu belirtti.

Takımların karşılaşacağı zorluklar hakkında Mekies, "Bence çok basit bir şekilde, özellikle garajdaki çocuklar için en büyük zorluk her zaman takmak zorunda oldukları yüz maskesi olacak."

"Buna alışmaya başladık ve hepimiz için artık normal hayatın bir parçası haline geliyor. Aslında burada, Ferrari içinde de takmak zorunlu. Bu yüzden fabrikada ve ofiste her zaman takıyoruz."

"Ama bir ofis ortamında takmak farklı bir şey, 40 derecenin altında ve son derece sıcak olan yarış pistinde takmak farklı bir şey. Bunu yapmaya alışkın olan ve çalışma hayatlarının her gününde düzenli olarak bunu takan sağlık ekiplerinin hakkını vermemiz gerekiyor." dedi.

Mekies, Ferrari'nin maske takarken durumu daha kolay hale getirmek için nefes egzersizleri konusunda tavsiyelerde bulunduğunu ve aynı zamanda bunları yapabilmeleri için garaj ortamının dışında düzenli molalar verileceğini söyledi.

"Bir takım tedbirler almaya çalışıyoruz. Nefes egzersizleri yapabilmeleri ve kendilerini en iyi durumda tutabilmeleri için onlara biraz mola veriyoruz."

Maske gereksinimi ve sosyal mesafe uygulamasına ek olarak takım personelinin diğer takımlarla iletişime geçmesine de izin verilmeyecek.

Takımlar kendi organizasyonlarının içinde ikiye ayrılacak ve her iki ekip de mümkün olduğunca az iletişim kuracak.

Bununla birlikte Mekies, takım personelinin motor değişikliği veya araç tamiri gibi konularda birlikte çalışabileceğini söyledi.

"Bu bir kural değil, bu yüzden bunu yapmaya zorlanmıyorsunuz. Takımınızı bir bütün, yani bir balon olarak çalıştırmaya zorlanıyorsunuz. Ve bu balonun içinde ikiye ayrılmak bizim sorumluluğumuzda olan bir şey."

"Pozitif bir vaka durumda mümkün olduğunca esnek olacağız, bu yüzden bizim kendi balonumuzu nasıl tasarladığımıza bağlı olarak operasyonları ve insanlar arasındaki teması sınırlayacağız."

"Operasyonları etkilemeyecek şekilde tasarlamaya çalışacağız. Bu sayede hızlı bir motor değişimi yapmamız gerekiyorsa, bunu mükemmel bir şekilde yapabiliriz."

"Ama çalışanlardan birisinin testi pozitif çıkarsa, o zaman takım olarak biraz daha az esneklik olacak."

Mekies, personelin birbirine yakınlaştığı acil çalışmalarda güvenliğin tehlikeye girmeyeceğini de söyledi.

“Mesafenizi koruyamadığınız zaman bile bir maske takmalısınız. Bu sayede yapmamız gerekenleri en güvenli şekilde yapacağız."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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