Ferrari F1 Patronu: "Sürdürülebilir yakıtlara geçiş büyük bir olay"

Peki bu ne kadar büyük bir değişiklik olacak? V8 motorlardan hibrit motorlara geçiş kadar büyük olacak mı? Dünyanın birçok yerinde devletler sadece elektrikli araçlardan konuşuyor olsa da, Formula 1 gelecekteki araçların tamamen elektrikli olmayacağına dair güçlü bir mesaj vermeye hazırlanıyor.

Bu konuda bize yardımcı olması için Scuderia Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto ve F1 yakıt partneri Shell'in Mobilite'den Sorumlu Küresel Başkan Yardımcısı Istvan Kapitany ile konuştuk.

Yakıt konusunda hızlı değişiklikler oluyor. Birçok ülke, bitkiden damıtılmış %10 biyoetanol içeren E10 adı verilen yeni daha çevreci yakıtlar tanıttılar.

F1 gelecek sene bu yakıtı kullanmaya başlayacak ve ardından %100 sürdürülebilir yakıtlara geçiş çalışmaları başlayacak.

F1'in istediği gibi olursa, F1'de geliştirilen teknoloji yakında öne çıkacak ve zaten dünya çapında yollarda olan milyarlarca arabaya doğru yolunu bulacaktır.

Binotto, "Bu kesinlikle büyük bir olay. Formula 1'in sürdürülebilir olması için hazırladığı yol haritasında bu gerekli bir şey. F1 her zaman sadece performans, dayanıklılık ve teknolojinin değil inovasyonun da önde olduğu platform oldu. Sürdürülebilirlik konusunda da inovasyon olabilir. Tamamen elektrikli olmak, tek çözüm değil. Tamamen sürdürülebilir yakıtlarla hibritleşme gibi diğer çözümler de olduğuna inanıyoruz."

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Erik Junius

"Motor tasarımı açısından, bilgi açısından çok ciddi değişiklik olacak. Yeni jenerasyon yakıtlarda öğrenilmesi gereken çok şey var. Günümüz motor sporlarında o yakıtlar çok iyi bilinmiyor. E10 yakıtını tanıtıyoruz. 2022'de %10 etanol olacak. Ancak önümüzdeki beş yılda elde edeceğimiz şey, %10 etanolün ilk adımından kesinlikle çok farklı olacak. Eğlenceli çünkü mücadele olacak, öğrenme süreci olacak ancak inovasyon da olacak. Tamamen sürdürülebilir yakıtlardan maksimum performansı alma mücadelesi olacak. En iyisi olma konusunda zorluk olacak çünkü burası rekabetçi bir ortam ve makul seviyede farklar var." dedi.

2014'te hibrit motorlar tanıtıldığında F1 taraftarları karışık tepki vermişti. En büyük şikayet, motorların daha sessiz olmasıydı. Bu durum, F1 motorlarının %50'nin üzerinde termal olarak verimli hale geldiği, dünyadaki tüm motorlar arasında en yükseği olan etkileyici yenilik hikayesini de maskelemiş oldu. Peki taraftarlar 2025'te ne tür farklılıklar görecekler?

Binotto, "Dışarıdan görünür olmayacak. V8'den v6 hibritlere geçerken o dönemde ses değişti. Araçların şekline bakarsanız, taraftarlar için çok fazla değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Günümüzdeki güç ünitelerini düşünürseniz, hibrit oldukları için yine termal verimlilik yüksek durumda. Ancak taraftarların bunun tamamen farkında olduğunu düşünmüyorum. Yine nasıl olduğunu açıklamak ve sürdürülebilir yakıtlardaki başarıyı vurgulamak bize bağlı olacak. Bu yüzden değişiklik teknisyenler, takımlar, güç üniteleri açısından büyük olacak. Ancak taraftarlar için çok görülür bir şey olacağını düşünmüyorum." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Erik Junius

Kapitany, "Son senelerde batarya teknolojilerinde inanılmaz ilerleme kaydedildi. Ancak likit yakıtların enerji yoğunluğu çok yüksek. Bu, bize yüksek performans üretme konusunda devasa fırsat veriyor. Ferrari ile çalışmamızın önemli olmasının nedenlerinden birisi bu."

"Sürdürülebilir yakıtı elde edebilmenin farklı yolları var. Formula 1, bu tür aktiviteler için doğru test merkezi. Daha şimdiden ticari kalitede ikinci jenerasyon etanolü üretiyoruz. Şeker kamışının yenilebilir kısmından değil, tarımsal artıklardan üretiliyor. Ayrıca, tarımsal veya evsel atıklardan kaliteli yakıtlarda düşüşler üreten IH2 Teknolojisi adlı patentli bir çözümümüz de var. Ve e-yakıtlara, sentetik yakıtlara, sentetik bileşenlere ve likit güçlere de yabancı değiliz."

"Sürdürülebilir yakıtlar, EV'ye bir başka alternatif. EV'ler çok iyi ve onlar geliyorlar, portfolyomuzda yer alıyorlar. Ancak farklı çözümler sunduğumuzdan, müşterilerimize farklı çözüm mozaikleri sunduğumuzdan emin olmalıyız. Bu yüzden bu dünya içerisinde çalışıyoruz." dedi.

Peki sıradaki adımlar neler olacak?

Binotto, "Yol haritası açısından sıradaki adımlar... 2025 için tamamen sürdürülebilir bir yakıt için doğru spesifikasyonları ve düzenlemeleri tasarladığımızdan emin olmak için FIA, F1, diğer ekipler ve tedarikçiler ve bizim açımızdan Shell ile birlikte çok yakın çalışıyor muyuz?"

"Bu noktada çok sıkı çalışıyoruz çünkü bunun aciliyetini ve motor sporlarının geleceği için de ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, and Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images