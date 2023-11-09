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Formula 1 Las Vegas GP
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Ferrari, F1 Las Vegas Grand Prix'sinde özel bir renk düzeniyle yarışacak!

Ferrari, önümüzdeki hafta Las Vegas Formula 1 Grand Prix'sinde özel bir renk düzeniyle yarışacak.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Ferrari SF-23 GP Las Vegas

Formula 1, önümüzdeki hafta Las Vegas'a geri dönüyor. F1'in bu şehirde yarışmasının üzerinden tam 41 yıl geçti.

O zaman yarış Caesars Palace'ın otoparkındaydı. Bu kez sürücüler ünlü otel ve kumarhanelerin önünden geçerek Strip'e gidecekler.

Ferrari de bu gösterişli yarışı kutlamak amacıyla özel bir renk düzeni hazırladı. Bu kapsamda Las Vegas'ta aracın arka kanadı beyaza boyanacak.

Ayrıca aracın çeşitli noktalarında da beyaz hatlar olacak.

Ferrari geçmişte bu bölgede önemli başarılar elde etti. Örneğin 1970'lerde takım Watkins Glen'de ve Long Beach'te birkaç kez kazanmıştı. O dönem araçlarda Ferrari kırmızısının yanı sıra beyaz da yaygındı.

Hafta sonu Carlos Sainz ve Charles Leclerc de dahil olmak üzere takımın tüm üyeleri kırmızı/beyaz şeklinde özel kıyafetler giyecekler.

Ferrari SF-23, Las Vegas GP livery

Photo by: Ferrari

Ferrari SF-23, Las Vegas GP livery

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