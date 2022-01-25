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Ferrari, F1 kural karmaşasının ortasında test planını değiştirdi, SF21'i kullanmayacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Ferrari, Formula 1 kurallarındaki belirsizlik nedeniyle bu hafta Fiorano'da yapmayı planladığı test planlarında değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Ferrari, F1 kural karmaşasının ortasında test planını değiştirdi, SF21'i kullanmayacak
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Maranello merkezli ekip, başlangıçta yarış pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz'a ek olarak, test pilotu Robert Shwartzman'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fiorano'da dört günlük bir teste katılacağını ve bu testte 2021 SF21 aracının kullanılacağını duyurmuştu.

Fakat test programı başlamadan kısa bir süre önce açıklama yapan Ferrari, geçen yılın aracıyla çalışma yapılmasına izin verilip verilmediği konusundaki kafa karışıklığı nedeniyle planlarını revize etmek zorunda kaldığını duyurdu.

F1 şu anda 2022 için sportif düzenlemelerini yenileme noktasında ve yürürlükten olan kural, geçen yılın Nisan ayı gibi uzun bir süre önce yayınlanan bir ilk taslağa dayanıyor.

Takımlar ve FIA, önümüzde sezon için bunlarda değişiklik yapmak için çalışma yürüyor fakat bunların Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından resmi olarak onaylanması gerekecek.

Sprint yarışı için planlanan kurallar ve normalde 60 dakikaya düşürülen fakat şu anda kurallarda 90 dakika yazan cuma antrenmanlarının dakikaları gibi konular da dahil olmak üzere çeşitli kurallar revize edilecek.

Teorik olarak yeni sportif kuralların Bahreyn'deki açılış yarışı için hazır olması bekleniyor.

Fakat şu anda yürürlükte olan mevcut yönetmeliklere göre takımlar, bir önceki yılın kurallarına göre yapılmış bir araçla sürüş yapamıyorlar.

Hal böyle olunca, mevcut kurallar gereği Ferrari'nin Fiorano'daki testlerde 2021 SF21 aracını kullanmasına izin verilmiyor..

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Kurallar gereği Ferrari'nin iki yıllık veya daha eski bir aracı kullanması gerekiyor. Yani 2018, 2019 ve 2020 F1 araçları kullanılabilir durumda.

FIA'nın 2022 kurallarıyla ilgili durumu netleştirmesi gerektiği ve sportif düzenlemelerin henüz onaylanmadığı gerçeği göz önüne alındığında İtalyan ekip, test için 2018 SF71H'yi kullanma kararı aldı.

Takımdan yapılan açıklamada, "Scuderia Ferrari bu sabah, bugün itibariyle Fiorano pistinde başlayacak olan test programını değiştirdi."

"Takım, FIA'dan 2022'de 'Önceki Araçlarla Test' tanımının nasıl uygulanacağına ve bu tür bir testte hangi araçların kullanılabileceğine dair bir güncelleme almayı beklerken, test seansında 2018 SF71H'nin kullanma kararı aldı."

"Ayrıntılı program daha sonra açıklanacaktır.” denildi.

Kısacası kural değişikliği resmen yürürlüğe girmediği için Ferrari, mevcut kurallar çerçevesinde 2021 aracıyla test yapamamış oldu.

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