Ferrari, İtalya GP'de yarışacağı renk düzenini tanıttı
Ferrari Formula 1 takımı, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya GP'de özel bir renk düzeniyle yarışacak.
Monza'da, SF-23 aracının burnunda ve motor kapağında sarı renk kullanılacak
Bu, daha önce açıklandığı üzere Le Mans'ın 100. yıl dönümünde zafere ulaşan Ferrari 499 Hypercar renk düzenini ithafen yapıldı.
Yarış numaraları da (Charles Leclerc için #16 ve Carlos Sainz için #55) alışılagelmiş siyah zemin üzerine beyaz renkten sarıya çevrildi.
Hafta sonu için hem pilot tulumları hem de yarış kaskları da yine bu renk düzenine uygun şekilde değiştirildi.
Ferrari taraftarları hafta sonu boyunca, sınırlı sayıda üretilen takım kıyafetlerini de satın alabilecek.
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
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