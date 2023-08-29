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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Ferrari, İtalya GP'de yarışacağı renk düzenini tanıttı

Ferrari Formula 1 takımı, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya GP'de özel bir renk düzeniyle yarışacak.

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Ferrari livery for the Italian Grand Prix

Monza'da, SF-23 aracının burnunda ve motor kapağında sarı renk kullanılacak

Bu, daha önce açıklandığı üzere Le Mans'ın 100. yıl dönümünde zafere ulaşan Ferrari 499 Hypercar renk düzenini ithafen yapıldı.

Yarış numaraları da (Charles Leclerc için #16 ve Carlos Sainz için #55) alışılagelmiş siyah zemin üzerine beyaz renkten sarıya çevrildi.

Hafta sonu için hem pilot tulumları hem de yarış kaskları da yine bu renk düzenine uygun şekilde değiştirildi.

Ferrari taraftarları hafta sonu boyunca, sınırlı sayıda üretilen takım kıyafetlerini de satın alabilecek.

İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
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Fotoğraf: Ferrari

İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
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Fotoğraf: Ferrari

İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
3/6

Fotoğraf: Ferrari

İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
4/6

Fotoğraf: Ferrari

İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
İtalya Grand Prix'si için Ferrari görünümü
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Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, İtalya Grand Prix'si
Charles Leclerc, Ferrari, İtalya Grand Prix'si
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Fotoğraf: Ferrari

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