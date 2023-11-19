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Ferrari, F1 ile Sainz'ın hasar tazminatı konusunda "özel bir görüşme" yapacak

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Carlos Sainz'ın 1. antrenmanda aracına verilen hasarın tazmini konusunda Las Vegas GP paydaşlarıyla konuşacağını söyledi.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
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Ferrari SF-23 pilotu Carlos Sainz'in aracı, gevşek bir rögar kapağının neden olduğu hasarın ardından bir kamyon üzerinde pite geri döndü

Sainz, pistte gevşemiş şekilde duran bir rögar kapağının üzerinden geçti ve SF-23'ün şasisi, güç ünitesi ve bataryası zarar gördü.

Zararın tazmini için emsal, 2017 Malezya GP'de Romain Grosjean'ın Haas'ının yine pistte gevşemiş halde duran bir rögar kapağına çarpıp ağır hasar aldığı olay olarak belirlenmişti.

Amerikalı takım daha sonra Sepang organizatörleri ile mali durum ile ilgili bir görüşme yapmıştı. Aynısını Ferrari de yapabilir. 

Ferrari'nin Vegas'ta yaşanan olayla ilgili tazminat isteyip istemeyeceği sorusuna Vasseur, "Bu konunun paydaşlarıyla özel bir görüşme yapacağım." dedi.

Bu durumda yetkililer, Liberty Media ve F1 anlamına geliyor. Çünkü yarışın tanıtımı yerel bir kuruluş yerine şirket içerisinde yapılıyor.

Vasseur, kazanın Ferrari'nin bütçe limiti harcamaları üzerinde etkisi olduğunu vurguladı.

Maranellolu ekibin kazadan hemen sonra hazırlamaya başladığı yedek şasinin önümüzdeki hafta sonu İtalya'dan Abu Dabi'ye uçurulması gerekeceği için daha fazla maliyet ortaya çıkacak.

Vasseur, "Bütçede veya harcama limitinde, kazaları hariç tutmak için herhangi bir hüküm yok. Elbette çok fazla maliyet var. Vites kutusu hasar gördü, batarya hasar gördü, motor öldü."

"Mali açıdan, sportif açıdan ve parça stoğu açısından pek çok sonuçla karşı karşıyayız. Tabii ki bütçe açısından da kolay bir durum değil." dedi.

Vasseur, takımın kontrolü dışındaki benzer olaylardan kaynaklanan hasarların harcama limiti dışında bırakılması konusunu gündeme getireceğini belirtti: "Tartışma olacaktır. Karar, karar ise başka bir şey." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Vasseur ayrıca olay yerindeki görevlilerin pistte başıboş bir cisim (rögar kapağı) görerek sarı bayrak gösterdiklerini ancak Sainz'ın cismin üzerinden geçip durmasından bir dakika sonrasına kadar seans için kırmızı bayrak gösterilmediğini iddia etti.

Vasseur, "Olayın koşulları hakkında da konuşmamız gerekecek. Çünkü mesele sadece rögar kapağının çıkması değil. Sarı bayrak ile kırmızı bayrak arasında bir dakika vardı."

"Bu, sarı bayrakları gösterdiklerinde pistte bir şey gördükleri anlamına geliyor. Kırmızı bayrağı çekmeden önce bir dakika beklediler. Bence bu çok fazla."

"Bu davada benim için asıl mesele, ilk sarı bayrağı gösterdiğinizde bir şey gördüğünüz anlamına gelir, sarı bayrağı tahmin ederek göstermezsiniz."

"Bu, sarı bayrağı gösterenin ve benim ekranıma sarı bayrağı yansıtanın, ki bu yarış kontrolden geliyor, bir şey gördüğü ve kırmızı bayrağı göstermeden bir dakika beklediği anlamına geliyor. Bu, düzlükteyken ve 340 km/s ile giderken ve pistte bir metal parça varken oluyor." dedi.

Esteban Ocon'da kırmızı bayrağın ardından pite dönerken şasisine zarar verdi.

Vasseur, takımların pistte yabancı bir parça olduğu mesajını almadıklarını doğruladı: "Hayır, hiç konuşmadılar. Sarı bayrağın nedenini bilmiyorduk." dedi.

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