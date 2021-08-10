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Ferrari, ‘önemli’ bir motor güncellemesi getirecek

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Ferrari, bu sezonun devamında önemli bir motor güncellemesi getirmeyi planladığını açıklarken, bunun 2021’de getireceği son güç ünitesi parçaları olduğunu belirtti.

Ferrari, ‘önemli’ bir motor güncellemesi getirecek

Motor üreticilerini geçen yılın ardından sadece bir güncelleme getirmesine izin veren homologasyon kuralları olmasına rağmen Ferrari, 2021 güç ünitesinde yapmak istediği tüm değişiklikleri tamamlamamış.

Diğer araçlar bu senenin başında tüm yeni parçalarını ve şimdi bu parçalarla devam etmeleri gerekiyor. Fakat Ferrari, 2020 tasarımından kalan bazı bileşenleri kullandıklarını belirtti.

2021 motorunun sadece birkaç parçasının güncellenmiş olması, yeni tasarlanmış parçalar getirmelerine izin veriyor.

Bu yeni parçaların ne zaman kullanılmaya başlanacağı henüz belli olmasa da Ferrari takım patronu Binotto, bu güncellemenin önümüzdeki ay düzenlenecek olan İtalya Grand Prix’sinden önce getirilmeyeceğini söyledi.

Bu, Macaristan GP’deki kaza ardından Charles Leclerc’in kullanmaya başladığı yeni güç ünitesinin değişeceği anlamına geliyor.

Motor güncellemesi hakkında konuşan Binotto, “Güç ünitesi güncellemeleri getireceğiz.”

“2021 kurallarını açıklamak gerekirse: 2021’de yepyeni bir güç ünitesine sahip olabilirsiniz. Bu ICE, turbo, MGU-H, bataryalar, MGU-K, vb. gibi motorun tüm parçalarına güncelleme getirebileceğiniz anlamına geliyor.”

“Fakat bu sezonun başında, tüm güç ünitesini [yenilemeyi] tamamlamadık. Yani, geçen seneden kalan bazı parçalar var.”

“Biz de bu parçalarda değişiklik yapacağız. Bence bu, sezonun sonu için bizim adımıza önemli bir adım olacak.” dedi.

Yeni güç ünitesi parçaları İtalya Grand Prix’si sonrasında geleceği için Ferrari, motor gücünün kritik olduğu pistler olan Spa ve Monza’da zor zamanlar geçirmeyi bekliyor.

Yaz tatili ardından ilk yarış olan Belçika GP hakkında konuşan Binotto, “Bizim için zor bir yarış olacak çünkü liderden 0.7 saniye gerideyiz ve bunun çoğunluğu, en az %60’ı, motordan kaynaklı.”

“En iyilere kıyasla bu eksikliğe sahibiz ve sonuç olarak şu anda Mercedes ve Honda’nın gerisindeyiz.”

“Belçika’daki gibi bir pistte simülasyonlarımıza göre motorun çok önemli yer tutuyor ve sıralama turlarındaki fark oldukça büyük olacak.” diye ekledi.

Kurallar ne diyor?

F1 kuralları, COVID-19 pandemisi ardından motor güncellemesi sayısına kısıtlamalar getirdi.

2020’de takımlar, sezonun ilk yarışında kullandıkları motorda değişiklik yapma şansına sahip değildi. Fakat bu yıl, durum değişti.

Bunun yerine kurallar, sezonun herhangi bir anında takımların bir motor güncellemesi getirmesine izin verdi.

F1’in teknik kurallarının ikinci ek bölümünde, motor güncellemeleri hakkında şunlar yazıyor: "2021 ve sonrasında önceki sezon ve mevcut sezon arasında bir güncelleme getirilebilir.”

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