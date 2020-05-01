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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, F1 fabrikasını 20 Mayıs'ta açacak

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Ferrari, F1 fabrikasını 20 Mayıs'ta açacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 May 2020 15:35

Ferrari, Modena'daki fabrikasını pazartesi günü yeniden açma kararı alırken, F1 fabrikasını da 20 Mayıs'ta açacak.

Motorsport.com İtalya'nın edindiği bilgilere göre İtalya'daki koronavirüs nedeniyle otomobil fabrikasının yanı sıra F1 fabrikasını erkenden kapatmak zorunda kalan Ferrari, yeni bir yol haritası belirledi.

Kademeli olarak uygulanacak plana göre önce Modena'daki üretim tesisi, daha sonra da yarış fabrikaları açılacak.

Bu kapsamda 13 Mayıs'ta F1 motor fabrikası, 20 Mayıs'ta ise şasi fabrikası açılacak.

8 Mayıs Cuma günü itibariyle her şey tam olarak çalışmaya başlarsa, Ferrari'nin FIA'nın zorunlu fabrika kapatma süresini doldurması gerekecek.

Bu da motor için 13 Mayıs'a, şasi içinse 20 Mayıs'a denk geliyor.

Şirket, koronavirüs önlemleri kapsamında tamamen yeniden düzenlendi.

Şirkete giriş/çıkıştan, bireysel koruma cihazlarına, ortak paylaşım alanlarından, şirket ortamının yeniden düzenlenmesine kadar pek çok konuda önlem alındı.

Ayrıntılı sağlık koruma planı sayesinde tüm çalışanların huzur ve güven içerisinde işlerine devam etmesi planlanıyor.

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Editör Franco Nugnes

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