Ferrari, F1-75'e şimdilik güncelleme getirmeyi planlamıyor

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Maranello merkezli takım geçtiğimiz hafta Barselona'da gerçekleştirilen ilk sezon öncesi testinde oldukça başarılıydı. Carlos Sainz ve Charles Leclerc üç gün boyunca zaman tablosunda düzenli olarak yukarıda yer aldılar.

Bununla birlikte, yeni F1-75 rakipleri Mercedes ve Red Bull'a kıyasla iyi bir konumda görünse de, takımların Bahreyn için bazı güncellemeler getirmesi halinde bu durum değişebilir.

Barselona padoğunda, Red Bull ve Mercedes'in sezona önde başlamalarını sağlayacak güçlü aero güncellemeleri için Bahreyn testini bekledikleri öne sürüldü.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Mercedes ve Red Bull'un gelişme potansiyelinin bilincinde ancak yine de, kendi takımının F1-75'en çok daha fazla performans alabileceğini düşünüyor.

Binotto, Bahreyn testi planları üzerine, "Şu anda sahip olduğumuza kıyasla çok farklı olmayacak."

"Bizim için ilk adım, elimizde olanı optimize etmek olacak. Sadece fazla yakıtla sürdüğümüz ve en iyi motor ayarında olmadığımız için değil, aracın kendisinden hâlâ çok fazla şey çıkarılabileceği için en iyi performansımızdan oldukça uzaktayız." dedi.

"Daha fazla hız almaya odaklanmış durumdayız. Bunu sadece ayar anlamında değil sürüş stili ve sürücüler tarafında da yapıyoruz. Bu nedenle diğerlerinin ne yapacağını bekleyip göreceğiz."

"Ferrari olarak, rakiplerimizin getirdiği güncellemelerden her zaman endişeleniyoruz. Onların, o zamana kadar çok güçlü olacaklarına eminim." dedi.

Binotto, F1-75'in testlerdeki durumunun ve pist üzerindeki performans ve fabrika verileri arasındaki korelasyonun yüreklendirici olduğunu söyledi.

Binotto, "Kilometre anlamında çok fazla tur attık."

"İlk günden beri önemli olan şey veri toplamaktı."

"Bu önemliydi çünkü araçlar çok farklı ve ilk konu onları anlamak. En azından bu test için hedefimiz aracın bütün koşullardaki durumunu görmek ve simülatör ve rüzgar tüneliyle arasındaki korelasyonu anlamaktı."

"Şimdiye kadar çok fazla veri topladık. Korelasyon ise gelecek hafta Maranello'da yapacağımız bir çalışma. Bütün verileri çapraz korelasyona tabi tutacağız." dedi.