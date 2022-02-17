Ferrari: "F1-75'te görünenden çok daha fazla 'yenilik' var"

Haberi dinle

Formula 1'de oldukça yoğun bir kış döneminin sonuna gelinmiş durumda. Takımlar, aylardır üzerinde çalıştıkları yeni araçları tanıtıyorlar ve bugün yeni Ferrari F1-75'in örtüsü kaldırıldı.

Ferrari'nin çok uzun zamandır üzerinde çalıştığı F1-75, perşembe günü gerçekleştirilen lansmanla birlikte görücüye çıktı. Araç, şimdiye kadar tanıtılan diğer araçlara kıyasla çok daha farklı bir yapıya sahip.

Enrico Cardile, bu sezon Charles Leclerc ve Carlos Sainz Jr. tarafından da kullanılacak olan yeni aracın lansmanının ardından, tasarımda yaşadıkları zorlukları açıkladı.

Cardile, "Son derece kısıtlayıcı düzenlemelere rağmen F1 tarafından sunulan gösteri aracından uzak olan yenilikçi bir araç tasarladık. Mühendisler için büyük bir mücadeleydi ve sürücüler için de büyük bir zorluk olacak."

"Son derece karmaşık bir bağlamda çalıştık. Bir yandan, 40 yıldır görmediğimiz teknik düzenlemelerde çok köklü bir değişim yaşandı, diğer yandan bütçe sınırının getirilmesiyle birlikte spor düzenlemelerinde de değişiklikler vardı."

"Zirveye çıkabilmek için, ortaya koyduğumuz tüm hedeflere öncelik vermek zorunda kaldık: bazılarına ulaştık, bazılarına daha az ulaştık. Sadece bu hedeflere ulaştığımızdan emin olmak için değil, çok daha iyisini yapmak amacıyla sezon içi gelişim döngüsünü çoktan başlattık." dedi.

Ferrari F1-75 dettagli Photo by: Ferrari

Projenin başındaki isimlerden birisi olan Cardile, sözlerine şöyle devam etti: "Aerodinami kesinlikle bir numaralı önceliğimizdi. Buna açık bir zihinli yaklaştık. Bu tarz düzenlemeler, son yılların trendlerinden uzak olsa da, pek çok yöne göz atma fırsatımız oldu."

“Bu araçta çok fazla yenilik var. Gelişime, merak ve farklı yönleri keşfetmek için büyük bir iştahla yaklaştık. Aracın gövde kısmı, son yıllarda görülenden çok farklı. Bu yaklaşım, süspansiyonun gelişiminde bizi cesaretlendirdi."

"Dışarıdan görünmeyen fakat oldukça önemli olan birçok yenilik de var."

Ferrari F1-75 dettagli Photo by: Ferrari

Cardile, bütçe sınırı nedeniyle tüm takımların gelişim konusunda büyük zorluklarla karşılaşmasını bekliyor.

"Bütçe sınırı, mevcut kaynaklarımızı azalttı. SF21 üzerindeki gelişim çalışmalarını sınırlama kararı da bütçe sınırının F1-75'in gelişimi üzerindeki etkiyi en aza indirmemize gerçekten yardımcı oldu. Teknik anlamda aklımızdaki her şeyi geliştirip, araca uygulayabildik."

"Hem mekanik hem de aerodinamik güncellemeler için zaten belli bir gelişim planı hazırladık. Açıkçası, bütçe sınırı güncelleme çalışmaları yaparken sizi pragmatik olmaya itiyor ve bu nedenle güncellemelerdeki sıklığın geçmişte olduğu kadar yüksek olmayacağını düşünüyorum."

"Belirleyici role sahip olacak ve kaynakları bir yerden diğerine kaydırabilecek diğer iki parametre ise aracın dayanıklılığı ve yarıştaki kazalar olacak."

Enrico Racca, Enrico Gualtieri, Laurent Mekies, Carlos Sainz Jr., Piero Ferrari, John Elkann, Benedetto Vigna, Charles Leclerc, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Ferrari

Yeni simülatör de Ferrari'ye yardımcı olacak. Bu, pilotların daha gerçekçi geri bildirimlere sahip olmasını sağlayacak ve tüm Ar-Ge departmanının hedeflenen güncellemeleri geliştirmesine yardım edecek.

"Yeni simülatör, test araçlarımızı geliştirme çalışmalarının ana unsuru olarak öne çıkıyor. Araçları pistte test edemediğimiz için, mümkün olduğunca doğru bir şekilde simüle etmeniz gerekiyor ve bunun için de sezgiler çok önemli. Daha da önemlisi, sürücülerimizin geri bildirimlerinin gelişim için güvenilir olması adına, onlara gerçekçi bir araç sağlamak gerekiyor."

“Sürücülerimiz aracın gelişimine hemen dahil oldular ve gelişimi takdir ettiler. İlk başta, mühendislerle beraber, kendilerini önceki nesilden farklı olan özelliklere adapte etmek zorunda kaldılar."

"Takım olarak yaptığımız çalışmadan memnunum fakat nihai sonucu pist üstündeki sonuçlar gösterecek."