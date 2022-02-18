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Formula 1 / Ferrari Fiorano shakedown Son dakika

Ferrari, F1-75'le ilk sürüşünü yoğun sis altında Fiorano'da yaptı

Şahlanan At, yeni Ferrari F1-75'le ilk sürüşünü bu sabah sisle kaplı Fiorano pistinde yaptı.

Ferrari, F1-75'le ilk sürüşünü yoğun sis altında Fiorano'da yaptı
Giacomo Rauli
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Davide Cavazza
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Ferrari, daha önce açıklandığı üzere 2022 aracı ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi. Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın mücadele edeceği Ferrari F1-75, ilk turunu bugün Fiorano'da attı.

Dün çevrimiçi lansmanla tanıtılan Şahlanan At, sadece 15 kilometrelik bir "demo etkinliği" kapsamında bugün piste çıkarıldı

Bu tarz demo etkinliklerinde özel Pirelli gösteri lastikleri kullanılıyor ve etkinliğin FIA tarafından onaylanmış bir pistte yapılmasına izin verilmiyor. Bu açıdan Ferrari, 2.9 kilometrelik pistin her zamanki yönünün tersinde sürüş yaptı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Davide Cavazza

Pist, yoğun sisle kaplıydı ve görüş mesafesi epey düşüktü. Buna rağmen test seansı gerçekleşti ve az sayıda taraftar, etkinliği pist dışından takip etti.

Araçla ilk turu Leclerc tamamladı fakat Sainz'ın da sürüş yapması bekleniyor.

Takım, yeni araçla ilk gerçek testini gelecek hafta salı günü yapacak.

Ferrari F1-75

Ferrari F1-75

Fotoğraf: Davide Cavazza

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