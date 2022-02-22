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Ferrari, F1-75'le Barselona'da piste çıktı

Ferrari, daha önce açıklandığı üzere 100 kilometrelik bir çekim günü kapsamında yeni Ferrari F1-75'i bugün piste çıkacak.

Ferrari, F1-75'le Barselona'da piste çıktı
Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Ferrari, yarın itibariyle başlayacak sezon öncesi testinden hemen önce Barselona'da bir çekim günü düzenleme kararı almıştı. Carlos Sainz, Ferrari F1-75'i çekim günü kapsamında güneşli havada Barselona'da piste çıkardı.

Test temelde pazarlama çekimleri yapmak için planlansa da, her iki sürücü de yeni Ferrari'yi daha yakından tanıma fırsatı yakalayacaklar. Charles Leclerc'in de gün içerisinde sürüş yapması planlanıyor.

 

Ferrari, yeni F1-75'i ilk kez 17 Şubat'ta yaptığı lansmandan bir gün sonra Fiorano'da piste çıkarmış ve 15 km'lik bir demo sürüşü gerçekleştirmişti. Böylelikle hem Charles Leclerc hem de Sainz yeni aracı test etmiş oldular.

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