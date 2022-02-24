Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Ferrari F1-75'in ön süspansiyonundaki üçüncü eleman
Ferrari F1-75, burun kısmındaki panel araçtan söküldüğü bir anda fotoğrafçılara yakalandı. Bu sayede Ferrari'nin ön süspansiyon sisteminde kullandığı iç element ortaya çıkmış oldu.
2022 Formula 1 sezonu öncesinde kış testleri Barselona'da devam ederken takımlardan daha fazla detay gelmeye devam ediyor.
Ferrari, diğer takımlar gibi testler için hazırladığı planlarını uyguluyor. Takımdan gelen ilk bilgiler, her şeyin planlar dahilinde ilerlediği ve Red Bull ile Mercedes'le mücadele edebileceği yönünde.
Giorgio Piola bugünkü testlerde pit stopların birisinde, Ferrari'yi ön süspansiyonlar üzerindeki panel olmadan yakalamayı başardı. Bu panel, ön süspansiyon kinematiklerinin üstünü kapatıyor.
Enrico Cardile'nin yönettiği teknik kadronun bu alanda çok karmaşık bir tasarıma gitmeden, klasik bir tasarıma odaklandığı görülüyor. Ön tarafta itme kollu süspansiyon tasarımı yer alırken, süspansiyon kolu şasiye üst bir noktadan bağlanıyor.
Panelin kaldırılmasıyla şasi ucunda görülen 3. süspansiyon elemanı, Maranello merkezli ekibin mekanik açıdan çok zorlayacak çözümlere odaklanmadığını gösteriyor.
Süspansiyonun üst ve alt kolları, aerodinamik hedeflerle birbirlerine oldukça yakın tutulmuşlar. Takımlar bu bölümde yaptığı çalışmalarla soğutmaya, tabana ve Venturi kanallarına gidecek hava akımını dağıtıyor. Bu kapsamda süspansiyon kollarının şekli de hava akımını yönlendirmeye yardımcı olacak şekilde hazırlanmış.
Soğutmadan bahsetmişken, sidepoddaki radyatör girişi de bu resimde net bir şekilde görülüyor. Radyatör girişinin tam boy olmaması, motorun soğuk havaya aşırı "aç" olmadığının bir işareti gibi duruyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Giorgi Piola
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Fotoğraf: Giorgi Piola
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Alessio Morgese
Fotoğraf: Alessio Morgese
Fotoğraf: Alessio Morgese
Fotoğraf: Giorgi Piola
Fotoğraf: Giorgi Piola
Fotoğraf: Giorgi Piola
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fotoğraf: Alessio Morgese
Fotoğraf: Alessio Morgese
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