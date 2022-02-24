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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Ferrari F1-75'in ön süspansiyonundaki üçüncü eleman

Ferrari F1-75, burun kısmındaki panel araçtan söküldüğü bir anda fotoğrafçılara yakalandı. Bu sayede Ferrari'nin ön süspansiyon sisteminde kullandığı iç element ortaya çıkmış oldu.

Ferrari F1-75'in ön süspansiyonundaki üçüncü eleman
Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
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2022 Formula 1 sezonu öncesinde kış testleri Barselona'da devam ederken takımlardan daha fazla detay gelmeye devam ediyor.

Ferrari, diğer takımlar gibi testler için hazırladığı planlarını uyguluyor. Takımdan gelen ilk bilgiler, her şeyin planlar dahilinde ilerlediği ve Red Bull ile Mercedes'le mücadele edebileceği yönünde.

Giorgio Piola bugünkü testlerde pit stopların birisinde, Ferrari'yi ön süspansiyonlar üzerindeki panel olmadan yakalamayı başardı. Bu panel, ön süspansiyon kinematiklerinin üstünü kapatıyor.

Enrico Cardile'nin yönettiği teknik kadronun bu alanda çok karmaşık bir tasarıma gitmeden, klasik bir tasarıma odaklandığı görülüyor. Ön tarafta itme kollu süspansiyon tasarımı yer alırken, süspansiyon kolu şasiye üst bir noktadan bağlanıyor. 

Panelin kaldırılmasıyla şasi ucunda görülen 3. süspansiyon elemanı, Maranello merkezli ekibin mekanik açıdan çok zorlayacak çözümlere odaklanmadığını gösteriyor.

Süspansiyonun üst ve alt kolları, aerodinamik hedeflerle birbirlerine oldukça yakın tutulmuşlar. Takımlar bu bölümde yaptığı çalışmalarla soğutmaya, tabana ve Venturi kanallarına gidecek hava akımını dağıtıyor. Bu kapsamda süspansiyon kollarının şekli de hava akımını yönlendirmeye yardımcı olacak şekilde hazırlanmış.

Soğutmadan bahsetmişken, sidepoddaki radyatör girişi de bu resimde net bir şekilde görülüyor. Radyatör girişinin tam boy olmaması, motorun soğuk havaya aşırı "aç" olmadığının bir işareti gibi duruyor.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
1/29

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
2/29

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
3/29

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
4/29

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
5/29

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Antonio Giovinazzi, Ferrari
Antonio Giovinazzi, Ferrari
6/29

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
7/29

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
8/29

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
9/29

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, leaves the garage
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, leaves the garage
10/29

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, leaves the garage
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, leaves the garage
11/29

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, leaves the garage
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, leaves the garage
12/29

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
13/29

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari F1-75 rear detail
Ferrari F1-75 rear detail
14/29

Fotoğraf: Giorgi Piola

A Ferrari mechanic moves a stack of tyres in the pit lane
A Ferrari mechanic moves a stack of tyres in the pit lane
15/29

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
16/29

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ferrari F1-75 front suspension detail
Ferrari F1-75 front suspension detail
17/29

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari
Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari
18/29

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
19/29

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
20/29

Fotoğraf: Alessio Morgese

Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
21/29

Fotoğraf: Alessio Morgese

Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
22/29

Fotoğraf: Alessio Morgese

Ferrari F1-75 rear detail
Ferrari F1-75 rear detail
23/29

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari F1-75 side detail
Ferrari F1-75 side detail
24/29

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari F1-75 side detail
Ferrari F1-75 side detail
25/29

Fotoğraf: Giorgi Piola

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
26/29

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
27/29

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
28/29

Fotoğraf: Alessio Morgese

Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
29/29

Fotoğraf: Alessio Morgese

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