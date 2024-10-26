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Formula 1 Meksika GP

Ferrari, esnek ön kanat iddialarına rağmen "hiçbir şeyi değiştirmedi"

Jock Clear, Ferrari'nin Austin'de yarışı kazandıran performansının, Avusturya GP'sinden sonra yapılan ayar değişikliklerine bağlı olduğunu söylüyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
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Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Ferrari'nin kıdemli performans mühendisi Jock Clear, esnemeden daha fazla faydalanmak için takımın ön kanadında değişiklikler yaptığına dair söylentilere rağmen “hiçbir şeyi değiştirmediklerini” söyledi.

Ferrari; Mercedes ve McLaren'ın ön kanatlarının, esneklik testlerini geçmesine rağmen izin verilen miktarın ötesinde esnediği düşüncesiyle FIA'ya başvuran takımlardan biriydi.

FIA'nın konuya açıklık getirmesinin ardından, diğer takımların da benzer bir tasarıma yönelmesinin önü açıldı ve Ferrari'nin de kendi versiyonunu kullanmaya başladığı öne sürüldü. Bu durumun, takımın geçtiğimiz hafta sonu Amerika Grand Prix'sinde elde ettiği 1-2'lik sonuca katkısı olduğu düşünülse de Clear, Ferrari’nin kurallara uygunluğu konusunda FIA’nın herhangi bir sorun görmediğini vurguladı.

Clear, FIA'nın açıklamasının ardından esnek ön kanatların kullanılmasıyla ilgili bir soruya yanıt olarak şunları söyledi: “Bence burada bahsettiğiniz şey oldukça tartışmalı bir konu.”

“Diğer takımların ne yaptığını bilmiyoruz. Biz sadece kendi aracımızda ne yaptığımızı biliyoruz. Biz kuralları doğru olduğunu düşündüğümüz şekilde yorumluyoruz ve FIA da bizim kuralları yorumlamamızı hiçbir zaman sorgulamadı."

“Kurallar çerçevesinde elimizden geldiğince hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyoruz. Hiçbir şeyi değiştirmedik.”

Jock Clear, Senior Performance Engineer, Scuderia Ferrari

Jock Clear, Senior Performance Engineer, Scuderia Ferrari

Photo by: Andreas Beil

“Diğer takımların ne yaptığına bakarsak, gerçekte neler olup bittiğini ancak tahmin edebiliriz. Araçlar üzerinde fiziksel testler yapamayız. Sadece kendi aracımız üzerinde çalışabiliyoruz ve Avusturya'dan bu yana gelişim konusunda oldukça rahatız.”

“Yaz arasından beri hem geliştirme hem de ayarlar konusunda ne yönde ilerleyeceğimizi gerçekten kavradık.”

Ferrari'nin Austin'deki formunun, Haziran ayında Avusturya Grand Prix’sinde yapılan hataları analiz etmelerinden kaynaklandığını söyleyen Clear, iki pistin benzerlikler taşıdığını belirtti.

Clear, “Bence Austin'e çok benzer bir pist olan Avusturya'da yanlış ayarlar yaptık.”

“Austin'de işimize yarayan noktalar, Avusturya'da işe yaramayan şeyleri anlamamızın bir sonucuydu.”

“Austin ve Avusturya’daki paketlerimiz çok benzerdi. Singapur’da güncellemeler yaptık, İtalya’da pistin karakteristiğinden bağımsız güncellemeler getirdik.”

“Austin'deki başarı, bu paketin işe yaradığının bir kanıtıydı ama en önemlisi, Avusturya'da yaptığımız ayar hatalarını düzelttik." diye ekledi.

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