Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti

FIA, Monako Grand Prix’si öncesinde, takımların aerodinamik açıdan avantaj yakalamalarını sağlayan esnek arka kanatlar için yakın bir tarihte daha katı bir çekme testi uygulayacağını açıkladı.

Fakat takımlar, testlerin uygulanacağı Fransa Grand Prix’sine kadar araçlarında herhangi bir modifikasyon ve değişiklik yapmakta serbest olacak.

İspanya Grand Prix’sinde Lewis Hamilton’ın, Red Bull’un “esnek kanat” kullandığı yorumundan sonra bu konunun odağı Avusturyalı takım haline gelse de birkaç takımın daha kanatlarında değişikliklere gitmesi gerekecek.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, kendi ekibinin de bu testlerden etkilenecek olan takımlar arasından yer aldığını açıkladı.

Binotto, “Evet, bundan [esnek kanattan] faydalanıyoruz. Bence tüm takımlar buldukları avantajlardan faydalanıyorlar ve bize göre doğru olan da bu.”

“FIA, durumu bir açıklığa kavuşturacak ve bizim de buna, biraz uyum sağlamamız gerekecek.”

“Bence bu durum gördüklerimize göre Ferrari'yi tur zamanı açısından çok az da olsa etkileyecek. Fakat, teknik düzenlemelere uygun yeni tasarımlar yapmamız gerekecek.” dedi.

Red Bull, yeni testlerin arka kanadın değiştirilmesinin yaklaşık 500.000 dolar tutacağı düşünülüyor ve bu da takımın, bütçe kısıtlamalarından feragat etmelerini gerektiriyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takım patronu Christian Horner, “Bu, bizim gibi bir takım için bütçe kısıtlamalarını aşmak anlamına geliyor ve elbette stratejik bir tercih yapmanız gerekiyor.”

“Herhangi bir yaptırıma tabi tutulmamak için böyle bir şeyin etkisi bizim için yarım milyon dolardan fazla olacaktır. İşte bu şu an vermemiz gereken karar.” dedi.

Mercedes ve McLaren gibi takımlar testlerin gecikmesinden rahatsızken, Horner hemen bir değişikliğe gidilmesinin adil olmayacağını düşünüyor.

Horner, "Parçalarınızı sihirli bir şekilde değiştiremezsiniz. Mesela ön kanat testlerini bu haftaya erteleselerdi, ön kanat esnekliğinden çok fazla performans elde edildiğini gördüğümüzden her takım bundan etkilenecekti ve bazıları diğerlerinden daha fazla [zorlanacaktı].”

"Bir geçiş zamanının olması gerektiğini düşünüyorum. Parçaların ve bunlara ilişkin olarak katlanılan maliyetlerin bir gecede sihirli bir şekilde düzelmesini bekleyemezsiniz."

“Araç, bu yük testleri ile yaklaşık son 18 aydır geçerli olan yönetmeliklere uyuyor. Sonra, test değiştirildi ve bunun için bir alışma döneminin olması gerekiyor. " dedi.

Esnek bir arka kanata sahip olduğundan şüphelenilen Alpine takımının CEO'su Laurent Rossi, yeni testlere uymak için araçta gerekli her türlü değişikliği yapacağını söyledi.

Rossi, "Düzenlemelere uyan bir araç tasarlıyoruz. Testler yeni bir dizi kurala uymamız gerektiğini kanıtlarsa, bunu yapacağız. Tüm söyleyebileceğim bu." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Erik Junius