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Ferrari'nin eski patronu Binotto, TEXA'nın e-Powertrain bölümünün başına geçiyor

Ferrari'nin eski takım patronu Mattia Binotto, bir İtalyan teknoloji şirketinde elektrikli güç aktarma organlarının geliştirilmesine öncülük etmek üzere işe başladı.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
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Mattia Binotto diventa consigliere delegato di Texa per e-powertrain

Mattia Binotto diventa consigliere delegato di Texa per e-powertrain

Binotto, Ferrari ile geçirdiği zorlu bir sezonun ardından 2022 sezonunun sonunda Ferrari'den ayrıldığından beri spot ışıklarının dışında kaldı.

Alpine ve Audi de dahil olmak üzere F1'de farklı takımlarla anılmıştı. Ancak bunun yerine otomotiv dünyasına odaklanmayı seçti.

Binotto, Otomotiv için Elektronik Teknolojilerinin İtalyanca kısaltması olan İtalyan TEXA şirketinin yeni genel müdürü olduğu açıklandı.

1992'de kurulan Treviso şirketi en çok araç hata teşhis ürünlerinde dünya lideri olarak biliniyor.

Bununla birlikte, egzoz gazı analizörleri, klima bakım istasyonları ve uzaktan teşhis cihazları, binek otomobiller, motosikletler, kamyonlar, tarım ve inşaat araçları ile tekneler için de ilgi alanları bulunmaktadır.

Binotto yeni görevinde, elektrikli araçlar ve özellikle yüksek performanslı spor otomobiller için yeni otomotiv bileşenleri tasarlamayı, üretmeyi ve tedarik etmeyi amaçlayan iddialı E-Powertrain bölümünün stratejik koordinasyonundan sorumlu olacak.

Mattia Binotto

Mattia Binotto

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Yeni görevi hakkında konuşan Binotto, "Hayatımda her zaman sahip olduğum rekabet deneyiminin ötesinde, beni TEXA'ya çeken şey, yeni mobilite alanında en ileri teknolojilerle karakterize edilen İtalyan mükemmelliğini inşa etme projesinin stratejik cüretkârlığıydı."

"Aslında TEXA kendisini küresel düzeyde referans teknolojik standart olarak kabul ettirmeyi amaçlıyor. Büyük yatırım kaynaklarının harekete geçirilmesi ve en iyi yeteneklerin İtalya'da toplanması sayesinde, korunacak, yenilenecek ve şimdi de yeniden başlatılacak müthiş bir otomobil kültürü var." dedi.

TEXA'nın kurucusu Bruno Vianello, "Mattia gibi yüksek teknoloji ve rekabetçilikle eşanlamlı Formula 1 dünyasında olağanüstü deneyim kazanmış bir üst düzey yöneticinin, TEXA ekibini tecrübeleriyle zenginleştirmeyi seçmesinden dolayı mutluyum."

"Genç ve hevesli mühendislerden oluşan e-Powertrain bölümü ekibinin geri kalanıyla birlikte, sadece birkaç yıl içinde otomotiv pazarının en değerli segmentinde önemli ve kayda değer sonuçlar elde etmemizi sağlayacak yoğun bir gelişim hedefliyoruz."

"Bu, büyük uluslararası grupların halihazırda girmiş olduğu bir alan. Rekabet ve onlarla karşılaştırma kesinlikle teşvik edici olacaktır." dedi.

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Jonathan Noble
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