Ferrari, erken pit stopla Red Bull üzerinde baskı kurmak istemiş

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Ferrari bu yıl bir kez daha cumartesi günü en hızlı takımdı ve Charles Leclerc, bu yılki dokuzuncu pole pozisyonunu aldı.

Ancak pazar günü çok kötü bir start almasıyla liderlik Sergio Perez'e geçti ve Leclerc, ilk bölümde Perez'den hiç kopmadı.

Geçişin zor olduğu pistte atak yapma fırsatı bulamayan Leclerc, 34. turda lider grupta pite giren ilk isim oldu.

Fakat 5 saniyeyi geçen pit stopun ardından Perez'i geçme şansı azaldı ve Meksikalı pilot ertesi tur rahat bir pit stopla yarışa lider döndü.

Inak Rueda, Ferrari'nin taktiğini şöyle açıkladı: "Pite önce girerek Red Bull üzerinde baskı kurmak istedik."

"Lider grupta Leclerc kuru zemin lastiklerine geçme kararı alan ilk isimdi."

"George Russell'ın kuru zemin lastikleriyle, pistin en ıslak bölüm olan üçüncü sektörde nasıl olduğunu yakından takip ettik."

"Yarışın 34. turunda, zamanları bizimkinden daha hızlı olmasa da aynı seviyeye geldiği anda Leclerc'i pite aldık."

"Amaç Sergio Perez'i geçmeye çalışmaktı ama ne yazık ki Charles pit yolunda kızakladı ve biraz ileride durdu, bu da mekanikerleri lastik değişimi için ileriye gitmeye zorladı."

"Pit stop beklenenden daha uzun sürdü ve Red Bull böylece bir sonraki turda Perez'i kolayca pite aldı."