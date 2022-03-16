Ferrari, en iyi motorlarla arasındaki 25 beygirlik farkı kapattığını düşünüyor

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Maranello merkezli takım, 2022 sezon öncesi testlerinde düzenli olarak iyi performans gösterdi ve güçlü bir kış dönemini geride bırakmış oldu.

Takım patronu Mattia Binotto, F1-75'in şasisine olan güvenini zaten ortaya koydu fakat kış testlerine yönelik yaptıkları analizlerin ardından güç ünitesi tarafındaki verilerin de etkileyici olduğunu belirtti.

Takımlar testlerde gerçek performansını gizlemeye çalıştıkları için henüz güç ünitelerinin gerçek seviyesi hakkında yorum yapmanın mümkün olmadığını kabul eden Binotto, yine de epey pozitif olduklarını söyledi.

2022 için yeni motor hakkında konuşan Binotto, "Bu yıldan itibaren önümüzdeki dört sezon boyunca dondurulacağını bildiğimiz için, sezona performans anlamında geride kalmayan bir güç ünitesiyle başlamak önemliydi."

"Geçen yılın sonunda 20 ila 25 beygirlik bir fark vardı. Bu yüzden ilk hedef aradaki bu farkı kapatmak oldu."

"Şu anda GPS verilerini kullanarak yaptığımız ölçümler, bir noktaya kadar doğru olsalar da süper hassas değiller ve pistteki değerlerin ne seviyede olduğunu henüz tam manasıyla bilemiyoruz. Ayrıca aracın ağırlığından da etkileniyorlar ve bu verilere sahip olmadan tahminde bulunmak kolay değil."

"Bir yarış hafta sonunda, sıralama turlarında ve yarışın başlangıcında, rakipleriniz ne miktarda ağırlık taşıdığını bilirsiniz. Fakat testler esnasında bu veriler mevcut değildir."

"Ek olarak işin bir de hava koridoru boyutu var, bu yüzden dış etkilerin olmadığı turlar bulmanız lazım."

"Belli bir istatistik ortaya koymak için genellikle üç ila dört yarış bekleriz çünkü ne kadar çok veri mevcutsa, o kadar doğru bir ortalama oluşur."

"Testlerde gördüğümüz az miktarda veriyle bir takım çalışmalar yaptık ve bu ilk analizlere göre diğerleriyle aynı seviyedeyiz. Kesinlikle onların ardında değiliz hatta belki de biraz daha fazlasına bile sahip olabiliriz."

"Yine de bunlar kesin sonuçlar değil. Şimdilik sadece test tezgahında kaydedilen ilerlemeyi teyit etmekle yetiniyoruz." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Binotto, Bahreyn GP için neyin mümkün olduğu konusunda temkinli olmaya çalışsa da, mücadelede olabileceklerini düşünüyor.

"Önümüzdeki hafta sonu rekabetçi olacağımızı düşünüyorum fakat bugün itibariyle 0.2 saniye önde mi yoksa geride mi olacağımızı söyleyemeyiz."

"Red Bull bana çok güçlü geldi, özellikle Max... Yani belki biri (Red Bull) önümüzde, diğeri arkamızda olur, bilemiyorum.

"Ancak rekabetçi bir seviyede olacağımızı düşünüyorum ve eğer bir fark varsa da bu, kapanmaz seviyede olmayacak."

"Başlangıç ​​noktamız iyi ancak ne kadar iyi olduğunu keşfetmemiz gerekiyor."