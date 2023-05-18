Ferrari, Emilia Romagna sel yardım fonuna 1 milyon euro bağışladı

FIA, F1 ve yarış organizatörleri, İtalya'da en az iki kişinin ölümüne neden olan ve çok sayıda bölge sakinini etkileyen sel felaketi nedeniyle bu hafta sonu yapılacak yarışın iptal edilmesine karar verdi.

Çarşamba sabahı yapılan görüşmelerin ardından alınan bu karar, yarışın güvenliğine ilişkin endişelere ve acil durum hizmetlerine getireceği ekstra yüke dayanıyor.

Gerekli personelin, 26-28 Mayıs yarış hafta sonu için padoğun toplanmasına ve Monako'ya taşınmasına yardımcı olmak üzere Perşembe günü Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari pistine dönmesine izin verildi.

Merkezi piste bir saatlik mesafedeki Maranello'da bulunan Ferrari, kriz için Emilia-Romagna Bölgesi Bölgesel Güvenlik ve Sivil Koruma Ajansı'na 1 milyon euro bağışta bulundu.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre bu meblağ, özellikle çevresel iyileşme ve hidrojeolojik istikrarsızlığın yönetimine yönelik projelere odaklanılarak yerel halka yardım için kullanılacak.

Ferrari İcra Kurulu Başkanı Benedetto Vigna, şunları söyledi: "Zor zamanlarda Ferrari her zaman toplumun yanında olmuştur."

"Ciddi bir felaketle karşı karşıya kalan Emilia Romagna nüfusunun en acil ihtiyaçlarına somut bir yanıt vermek istedik."

"Yorulmak bilmeyen çalışmaları için yürekten teşekkür ettiğimiz yerel yetkililerin koordinasyonuyla, bu yardım rahatlık getirecek ve tüm Ferrari ailesinin dayanışmasının somut bir işareti olacaktır."

Ferrari logos on an Imola circuit building Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Emilia Romagna GP'sinin takvimdeki sıkışıklık nedeniyle yılın ilerleyen dönemlerine ertelenme olasılığının çok düşük olduğu düşünülüyor.

Bu, 16 Nisan'da yapılması planlanan ancak ülkede devam eden COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen Çin GP'sinin ardından 2023 takvimindeki iki yarışın silindiği anlamına geliyor.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur yarışın iptaliyle ilgili olarak şunları söyledi: "Scuderia Ferrari'de çalışan herkes adına bu korkunç trajediden etkilenenlere en derin üzüntülerimizi iletmek istiyorum."

"Emilia Romagna bizim anavatanımız ve şu anda insanların neler yaşadığını görmek yüreklerimizi parçalıyor."