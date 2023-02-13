Ferrari, Ecopol ve Bang & Olufsen ile anlaştı
Yeni anlaşmalar imzalamaya devam eden Ferrari, bugün hem Ecopol hem de Bang & Olufsen ile anlaştığını açıkladı.
Maranello merkezli Ferrari, 2022 yılında yeniden zirve mücadelesine dönmeyi başarmıştı fakat iki sponsoruyla yollarını ayırdı.
Ancak son dönemde birçok sponsorluk anlaşması imzaladılar ve bugün bunlara iki yeni marka daha eklendi.
Takımdan yapılan açıklamaya göre Ecopol firması, artık hem F1 hem de WEC ekibinin resmi partneri olacak. Anlaşma 2023 yılında başlayacak ve önümüzdeki birkaç yılı kapsayacak.
Ferrari'den yapılan açıklamaya göre Ecopol logosu, hem SF-23 hem de 499P Hypercar arasının üzerinde yer alacak.
Takım ayrıca ses ekipmanı üreten Danimarkalı Bang & Olufsen ile de anlaştı. Bu anlaşma daha kısa vadeli görünüyor.
Anlaşma kapsamında şirket logoları, bu sezon Charles Leclerc ve Carlos Sainz tarafından kullanılacak olan SF-23 aracında yer alacak.
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