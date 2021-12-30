Ferrari, E10 yakıtıyla kaybedilen 20 beygiri şimdiden geri kazanmış!

Maranello'dan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Yeni ve hızlı 2022 motoru, pozitif sonuçlar vermeye devam ederken; Ferrari'nin yakıt partneri Shell, E10 yakıtı üzerindeki çalışmalarıyla birlikte yeni bir yakıt geliştirdi.

Takım, Shell'in bu yeni yakıtıyla birlikte kaybettiği 20 beygiri geri kazandı. Scuderia, Honda ve Mercedes motorlarıyla mücadele edebilecek gibi duran motoru homolege edecek.

F1, karbon salınımını azaltmak için büyük bir çaba sarf ediyor ve sürdürülebilir yakıtlar, bu yolda F1'in en büyük dostlarından biri olacak.

F1, %100 sürdürülebilir yakıtla çalışan motorlara geçmeyi hedefliyor ve 2022'de bitkiden damıtılmış %10 biyoetanol içeren E10 adı verilen yeni daha çevreci yakıt kullanılacak.

Fakat bu yakıtla birlikte 20 beygir kadar güç kaybı yaşanması bekleniyordu.

Etanolün gelmesiyle birlikte mühendisler, içten yanmalı motorun 6 silindirini de yeniden tasarlamak zorunda kalmışlardı ve Ferrari'nin takım patronu Mattia Binotto, 20 beygir kadar güç kaybedileceğini öne sürmüştü.

Yeni yakıtla birlikte, Ferrari'nin 2022 motoru 2025'e kadar homologe edilmeye hazır ve bu motor, 2021 aracının arkasında yer alan 065/6'nın [2021 güç ünitesinin proje ismi] güç değerlerini aşmış durumda.

Mühendis Wolff Zimmermann tarafından tasarlanan ve Enrico Gualtieri'nin teknik önderliğinde yürütülen projede, Shell'in son kimyasal ürünleri kullanıldı.

Charles Leclerc, Shell'in Pist Üstü F1 Laboratuvarında Fotoğraf: Ferrari

Geçen Şubat'ta Shell'le sözleşme yenilenmesinin ardından, Shell, takımın "inovasyon partneri" olmuştu.

Bu rol; Hollandalı petrol devini artık sadece bir sponsor ya da yakıt sağlayıcısı yapmıyor, bunun daha da ötesine taşıyordu.

Shell, F1'in geleceğine yön verecek biyoyakıtların analizinde ve biyoyakıtlar hakkındaki çalışmalarda önemli bir rol oynadı.

Bu işbirliğinin ilk örnekleri, E10 yakıtlarıyla kaybedilen 20 beygirin hızlı bir şekilde geri kazanılmasıyla birlikte gözler önünde serildi.

Maranello'nın motor testleri bölümünde özgüven havası var. Elde edilen sonuçlar, projeden beklenenden daha iyi bir durumda.

Ancak motorun kalitesinde yaşanacak olan yükseliş, diğer takımların yaptıklarıyla karşılaştırılmak zorunda olacak. Yani, Ferrari'nin ne kadar rekabetçi olacağına dair ilk cevaplarımızı alabilmek için sezon öncesi testlerini beklememiz gerekecek.

Ferrari 312B aracına Shell yakıtı dolduruluyor. (1970) Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images