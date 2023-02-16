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Ferrari: "Dyno, dayanıklılık sorunlarının çözüldüğünü gösteriyor"

Ferrari Formula 1 takımının motor şefi Enrico Gualtieri, dyno çalışmalarından elde edilen bildirimler doğrultusunda, güç ünitesindeki dayanıklılık sorunlarının çözüldüğünü söylüyor.

Adam Cooper
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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Ferrari: "Dyno, dayanıklılık sorunlarının çözüldüğünü gösteriyor"
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Geçen yılın neredeyse tamamında Ferrari ile müşteri takımları Alfa Romeo ve Haas çeşitli sorunlar yaşamıştı.

Motor gelişimi dondurulduğu için üreticiler sadece dayanıklılık güncellemesi yapabiliyorlar ve Ferrari'nin bu çalışmalar sayesinde ekstra performans elde ettiği söyleniyor.

Ferrari, dayanıklılığı geliştirerek motoru daha çok limitlerde kullanabilir ve böylelikle de performans artışı elde edebilir. Böyle bir kazanç da, performans güncellemesi olmadığı için tamamen yasal sayılacak.

Ferrari'den Gualtieri, dyno verilerinden yola çıkarak, geçen yıl sorun yaşadıkları üniteleri geliştirdiklerini fakat nihai cevabı pist üstünde alacaklarını söyledi.

Gualtieri, "Yeni sezon için yapılan hazırlık çalışmaları, genellikle yılın en yoğun dönemlerinden biridir ve bu kış da durum farklı değildi."

"Aslında geçen yıldan bu yana yağ ve yakıt da dahil olmak üzere güç ünitesinin tüm bileşenleri donduruldu. İzin verilen tek değişiklik, dayanıklılıkla alakalı olanlar."

"Dayanıklılık geçen sezon bizim zayıf noktamızdı. Bu yüzden kış boyunca ana sorunlarımızı çözmek ve olması gereken dayanıklılık seviyesine ulaşmak için çok çalıştık."

"2023 için hedefimiz buydu ve bu kış yaptığımız çalışmalar buna dayanıyordu." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Photo by: Davide Cavazza

Gualtieri, takımın montaj süreçlerinin yanı sıra şüpheli parçalarını tasarımını da incelediğini söyledi.

"Temelde geçen sezon bize en çok sorun çıkaran alanlar üzerinde çalıştık. Yani içten yanmalı motor ve elektrik motorlarına baktık. Aynı zamanda geçen sezon pistte edindiğimiz deneyimlerden faydalanmaya çalıştık."

"Bu nedenle, kullandığımız tüm parçalardan gelen geri bildirimlere ve zayıflık belirtilerine baktık. Bu da bazı bileşenlerin tasarımlarını içeriyordu."

"Aynı zamanda, gerektiğinde montaj prosedürlerimizi de revize ettik. Bu çalışma tüm güç ünitesi personelinin yanı sıra tedarik zincirindeki meslektaşlarımızı ve tedarikçilerimizi de kapsadı."

"Pistte karşılaştığımız sorunların temel nedenlerini anlamaya çalışarak tüm alanlara baktık. Bunları çözmek için elimizdeki tüm araçları kullandık."

"Yapılan çalışma, çok kısa bir süre içinde yeni çözümleri denemek ve test etmek amacıyla, montaj süreci de dahil olmak üzere -tasarımdan teste kadar- tüm alanları içeriyordu."

"Geçen sezonun ikinci yarısında edindiğimiz deneyimlerden de en iyi şekilde yararlandık ve gerektiğinde bazı bileşenleri daha da geliştirdik."

"Test tezgahında, yaptığımız bazı değişikliklerle alakalı pozitif geri bildirimler aldık. Ancak her zaman olduğu gibi, iyi bir iş çıkarıp çıkarmadığımızı sadece pistte göreceğiz."

Yeni takım patronu Fred Vasseur de benzer görüşte.

Vasseur, "Bence herkesin önceliği dayanıklılık. Çünkü sezonun bu aşamasında eğer dayanıklı değilseniz, üç günlük testi tamamlayamazsınız ve sonra da yanlış bir başlangıç yaparsınız."

"Dyno'da yapmamız gereken kilometreyi tamamladık, hepimiz iyimseriz ama dayanıklılık ve performans açısından nerede olduğumuzu sadece Bahreyn'de göreceğiz."

"Sadece şu ana kadar her şeyin yolunda olduğunu söyleyebilirim." dedi.

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