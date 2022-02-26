Ferrari, düzlüklerdeki dalgalanma problemini çözdüğünden emin

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Barselona'da gerçekleştirilen testlerde, takımların yaşadığı zorlukların başında düzlüklerdeki "dalgalanma" problemi geliyordu ve Ferrari pilotu Charles Leclerc'in düzlükte çekilmiş kısa bir video görüntüsü, kısa sürede büyük yankı buldu.

Fakat cuma günü ilk testin sona ermesinin ardından konuşan Ferrari patronu Mattia Binotto, sorunu çözmede iyi bir ilerleme kaydettiklerini ve bulundukları yerden memnun olduklarını söyledi.

Takım patronu Mattia Binotto, "Dalgalanma hakkında konuşursak, bizim için testin başlangıcında bir problemdi ama artık değil."

“Perşembe öğleden sonra ve Cuma gününün ilk saatlerine bakarsak, çok daha az dalgalanma yaşadığımızı düşünüyorum. Bir şekilde durumu kontrol altına aldık." dedi.

Dalgalanma sorununu çözmek için biraz vakit harcamasına rağmen Ferrari, Barselona test haftasında oldukça rekabetçi görünüyordu ve pek çok kişi tarafından en umut verici takım olarak işaret edildi.

Binotto, takımın performansı hakkında beklentileri düşük tutmaya çalıştı ve daha temsili şartlar oluştuğunda, tablonun netleşeceğini dile getirdi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, in the Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Test hakkında konuşan Binotto "Mutluyuz çünkü her şeyden önce çok fazla tur atmayı başardık."

"Araçla ilgili veri toplamayı başardık."

"Diğer tarafta tur zamanlarına ve performansa bakarsanız, bunun hakkında konuşmak için çok erken olduğunu düşünüyorum."

"Hepimiz aynı şartlarda çalışmıyoruz. Bu sebeple diğer araçların da çok hızlı olmasını bekliyorum."

"Bizim için en önemli şey mümkün olduğunca tutarlı şekilde çalışmak ve toplayabildiğimiz kadar veri toplamaya çalışmaktı. Çünkü hâlâ ele alınması gereken sorunlar veya potansiyel problemler var."

"Artık Bahreyn'e gitmeden önce Maranello'ya geri döneceğiz. Elimizde, tüm verilere bakmak ve bir şekilde mevcut aracı en iyi hale getirmeye çalışmak için birkaç günümüz olacak." dedi.