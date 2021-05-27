Ferrari: "Düşük hızlı pistlerde yine güçlü performans göstereceğimiz kesin değil"

Monako Grand Prix’si öncesinde Ferrari, Barselona’daki pistte düşük hızlı bir bölüm olan üçüncü sektörde oldukça güçlü performanslar sergilemişti ve bu durum, onların Monte Carlo’nun caddelerinde hızlı olacaklarını işaret etmişti.

Fakat Scuderia Ferrari, bu beklentilerin de üzerine çıktı ve Charles Leclerc pole pozisyonu alırken, kırmızı bayrakların çıkmasıyla en hızlı turunu tamamlayamayan Carlos Sainz ise 4. sıraya yerleşti.

Leclerc, sıralamaların son saniyelerinde yaptığı kaza ardından fark edilmeyen bir şaft arızası nedeniyle start alamamasına rağmen Sainz, Red Bull pilotu Max Verstappen’in arkasında ikinci sırada yarışı tamamladı. Böylece İspanyol pilot, Ferrari’ye 2021 sezonunun ilk podyumunu getirmiş oldu ve 2020’nin ilk yarışından beri takımın en iyi sonucunu elde etti.

Ferrari’nin düşük hızlı virajlarda epey güçlü olmaları, 2021’de Singapur ve Macaristan’daki gibi pistlerde podyum potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Fakat takım patronu Binotto, Monako’daki gibi güçlü bir hafta sonunun tekrarlanmasının "kesin olmadığını" söylerken önümüzdeki hafta Azerbaycan Grand Prix’si itibariyle her tür pistte SF1000’den en iyi performansı çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.

Binotto, “Bence düşük hızlı pistlerde tekrar rekabetçi olma şansımız var ama bu kesin değil.”

“Hangi pistlerde rekabetçi olacağımızı düşünmek yerine gelecek yarış olan Bakü’ye odaklandık. Aynı şekilde önümüzdeki diğer yarışlara da bu şekilde konsantre olacağız çünkü araçtan daha iyi bir performans çıkarabiliriz.”

“Yarış hafta sonuna iyi hazırlandığımızı gösterdik ve en azından araçtan en iyi verimi aldık. Yakında çok fazla olmasa da yeni güncellemeler gelecek ve önemli olan [bu güncellemelerin] iyi çalışmaları.” dedi.

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari on the grid 1 / 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari'nin Mercedes ve Red Bull'dan daha fazla podyum kazanmasının pek mümkün olmadığını düşünen Sainz, Monako'nun sahip olduğu benzersiz karakterinin diğer pistlerde söz konusu olmayacağını düşünüyor.

Podyum için ne zaman tekrar mücadele edebileceği sorulduğunda Sainz, "Bunun oldukça basit bir cevabı olduğunu düşünüyorum. Sadece Monako pistinin özelliklerine bakın ve sonra hangisinin buna en yakın olduğunu görmeye çalışın ancak çok fazla bulamazsınız, hatta aynı olduğunu düşündüğünüzden emin olduğum pistler bile aslında çok daha farklı.”

"Bu, Mercedes ve Red Bull'la sıralamalarda pole pozisyonu veya yarışlarda podyum için savaşacağımız anlamına gelmiyor. Hâlâ bize kıyasla avantajlı olduklarına inanıyorum ve bizim bir pole pozisyonu veya bir galibiyet için mücadele içinde olmamızın çok zor olacağını düşünüyorum.”

"Bu yüzden bu hafta sonunu kabullenmek çok zor çünkü bir sonraki şansın ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz. Fakat bu hafta sonu gösterdiğimiz ilerlemeden ve aracın sahip olduğu rekabetçi yapısından gurur duymalıyız.”

"Monako'da hızlı olmak kolay değil ve Charles ile benim bu kadar hızlı olmamız bu hafta sonu takım gösterdiği iyi performansın ve her şeyin doğru yapılmasının bir sonucu. Bunu mümkün kılan herkese çok teşekkür ederim." dedi.