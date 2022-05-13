Ferrari, düşük hız avantajının Miami'de neden olmadığını araştırıyor

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Ferrari ve Red Bull araçlarının, ayarları ve karakteristiği sezonun ilk yarışlarında çok farklıydı.

Red Bull, RB18'i için daha düşük yere basma kuvveti/ hava sürüklenmesi konfigürasyonu yaptı ve bu, yüksek hızda ve son hız gidilen virajlarda avantaj sağladı.

Ferrari ise F1-75'i daha fazla yere basma kuvveti ve hava sürüklenmesi ile çalıştırdı ve bu, hızlanma ve çekiş bölgelerinin yanı sıra düşük/orta hızlı virajlarda üstün olmalarını sağladı.

Fakat iki araç arasındaki bu fark Miami'de pek net değildi çünkü Ferrari, Red Bull'a kıyasla üstünlük sağlayamadı.

Verilerin analizine göre, Red Bull özellikle dar şikan bölgesinden geçerken hızlıydı ve bu, Verstappen'in Leclerc'ten uzaklaşmasına yardımcı oldu.

Ferrari, Red Bull aynı zamanda düzlüklerdeki hız avantajını koruyabildiği için, Miami'de olanlardan dolayı kafa karışıklığı yaşadıklarını açıkladı.

Takım patronu Mattia Binotto şunları söyledi: "Kanat konfigürasyonu açısından biraz daha fazla yere basma kuvvetimiz var: düzlüklerde hızımız eksik ama normalde virajlarda biraz daha fazla kazanç sağlıyoruz."

"Miami'de 5., 6. ve 7. virajlarda daha hızlıydık ama 11., 12. ve 13. virajlardan sonra çok yavaş olan kısımlarda böyle değildi."

"Red Bull bu açıdan çok iyiydi. Orta hamurda çok iyiler ve çok düşük hızlı virajlarda en az bizim kadar hızlılar. Bu, anlamamız ve değerlendirmemiz gereken bir şey."

"Son yarışlarda getirdikleri güncellemelerin, araçlarını daha hızlı yaptığını düşünüyorum."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc, yumuşak hamurda Red Bull'un açıkça daha fazla performansı olduğunu söyledi.

Leclerc," Özellikle orta ve yumuşak hamur lastiklerde yapılan yarışlarda daha güçlüler ve lastikleri daha iyi yönetiyorlar."

"Sıralamada lastikleri her zaman doğru aralığa getirmeyi başardık ve bu bize yardımcı oluyor. Fakat uzun sürüşlerde onlara kıyasla biraz daha zorlanıyoruz." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, takımı ve Ferrari arasındaki performansı ayıran çok küçük bir fark olduğunu düşünüyor.

Horner, "Pistten piste değişiyor."

"Bence çok yakınız. Bu sadece en iyi yarışı bir araya getirmekle alakalı ve stratejik olarak burada Ferrari'den çok daha farklıydık."

"Yere basa kuvveti onların aracında çok yüksekti ve biz çok düşük ayarda çalıştırdık. Bu ayar bizim işimize yaradı." dedi.