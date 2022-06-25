Ferrari, dün Mugello'da 2023 F1 lastiklerini test etti

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F1-75, dün Mugello'da piste çıktı ve Ferrari; Imola GP sonrası, 27 Nisan'da gerçekleştirilen ilk lastik testinin ardından 2023 lastiklerini yeniden test etti. Bu 2023 lastiklerinin üçüncü test günüydü. Ferrari ise yeni lastikleri ikinci kez test etti.

Ferrari, dün Mugello'da da piste çıkarak Pirelli'nin 2023 lastik testlerinde kendi programını tamamladı. Şu anki lastik testi takviminde, Ferrari için başka bir test yer almıyor.

Charles Leclerc ve Carlos Sainz, sabah ve öğlen bölümünde sırayla piste çıktılar ve F1'in tek lastik sağlayıcısı olan Pirelli'nin gelecek sezon için geliştirdiği yeni lastiklerle sürüş yaptılar.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Mario Isola ve ekibi, takımların dalgalanma sorununun etkilerini daha iyi bir şekilde kontrol edebildiği anda araçların daha çok yere basma gücü üretmeye başlayacağının ve lastiklere daha çok yük bineceğinin farkında. Bu yüzden dün, daha yuvarlak yanaklara sahip lastikler denendi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, with prototype tires in the Pirelli tests at Imola after the Emilia Romagna GP Photo by: Davide Cavazza

Pirelli'nin lastik testlerinin "kör testler" olduğunu hatırlatmak fayda var. Yani lastik testi yapacak olan takım, testte sadece daha önce yarıştığı bir araçla sürüş yapabilir ve daha önce resmi bir FIA seansında yarışmadığı yeni bir parça veya çözüm deneyemez.

Ayrıca, gün boyunca araç ayarları da aynı kalmak zorunda. Araç ayarlarının aynı kalması sayesinde, lastikler üzerinde yapılan çalışmaların etkileri arasındaki farklar daha net anlaşılabiliyor.

Pilotlar, testlerde hangi hamuru sürdüğünü bilmiyorlar. Pilotlardan istenen şey, sabit ve istikrarlı bir tempoda gitmeleri.

Yine de Ferrari'nin Mugello'da piste çıkması, Britanya GP hazırlıklarına uygun oldu. Dün, F1-75'te Montreal'de kullanılan ve az yere basma gücü üreten kanat vardı. Bu kanat, Silverstone için tasarlanmış ancak sonrasında geçiş yapmayı kolaylaştırması için Montreal'de Leclerc'in aracında kullanılmıştı.

Milanlı lastik üreticisinin mühendisleri, dün veriler topladılar ve bu veriler, tüm takımlarla paylaşılacak. Eğer Pirelli mühendisleri veriler topladıysa; Ferrari mühendisleri de yeni arka kanadın Kanada gibi "dur-devam et" tarzından farklı bir pistte nasıl çalıştığı hakkında değerlendirmeler yapabilir.

Ayrıca yeni arka kanadın Mugello'daki hızlı virajlarda nasıl çalıştığı hakkında da bir değerlendirme yapılabilir. Mugello'da yer alan Arrabbiate virajları, Silverstone'daki Maggots, Becketts ve Chapel kompleksine benziyor.

Belirlenen 2022 lastik lastikleri

Gerçekleştirilecek olan testler:

12 Temmuz, Red Bull Ring: McLaren, Williams, Red Bull

13 Temmuz, Red Bull Ring: McLaren, Williams, Red Bull

2 Ağustos, Hungaroring: Mercedes, Aston Martin

13 Eylül, Monza: Red Bull

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Gerçekleştirilmiş seanslar:

26 Nisan, Imola: AlphaTauri, Alfa Romeo, Alpine

27 Nisan, Imola: AlphaTauri, Alfa Romeo, Ferrari

24 Haziran, Mugello: Ferrari