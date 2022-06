Ferrari, dün Mugello'da 2023 F1 lastiklerini test etti

F1-75, dün Mugello'da piste çıktı ve Ferrari; Imola GP sonrası, 27 Nisan'da gerçekleştirilen ilk lastik testinin ardından 2023 lastiklerini yeniden test etti. Bu 2023 lastiklerinin üçüncü test günüydü. Ferrari ise yeni lastikleri ikinci kez test etti.

Ferrari, dün Mugello'da da piste çıkarak Pirelli'nin 2023 lastik testlerinde kendi programını tamamladı. Şu anki lastik testi takviminde, Ferrari için başka bir test yer almıyor.

Charles Leclerc ve Carlos Sainz, sabah ve öğlen bölümünde sırayla piste çıktılar ve F1'in tek lastik sağlayıcısı olan Pirelli'nin gelecek sezon için geliştirdiği yeni lastiklerle sürüş yaptılar.

Mario Isola ve ekibi, takımların dalgalanma sorununun etkilerini daha iyi bir şekilde kontrol edebildiği anda araçların daha çok yere basma gücü üretmeye başlayacağının ve lastiklere daha çok yük bineceğinin farkında. Bu yüzden dün, daha yuvarlak yanaklara sahip lastikler denendi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, with prototype tires in the Pirelli tests at Imola after the Emilia Romagna GP

Photo by: Davide Cavazza