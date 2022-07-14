Ferrari: "Yeni arka kanat, Red Bull'un maksimum hız avantajını yok etti"

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İki şampiyona rakibi, sezona oldukça farklı araç karakteristikleriyle başladı ancak tur zamanlarında onları ayıran çok küçük farklar vardı.

Ferrari, düşük ve orta hızlı virajlarda iyiyken, Red Bull düzlüklerde ve son hız virajlarda açık bir avantaja sahipti.

Fakat sezon ilerledikçe ve iki takım, araçlarında gelişim yaptıkça, performans dinamikleri de birbirine yaklaştı. Ferrari, Avusturya GP hafta sonunda düzlüklerde Red Bull kadar hızlıydı.

Ferrari, ilk olarak Kanada GP'de Charles Leclerc tarafından kullanılan yeni düşük hava sürüklenmesine sahip kanadın, Red Bull'un - özellikle DRS açıkken- sahip olduğu maksimum hız avantajını ortadan kaldırmak için büyük bir adım atmalarına sebep olduğunu açıkladı.

Motorsport.com tarafından iki takım arasındaki performans dengesinin değişip değişmediği sorulan Binotto, "Hiç şüphesiz, düzlük hızı ve özellikle DRS bölgelerinde Red Bull'a kıyasla dezavantajlıydık."

"Bize kıyasla, onların DRS gücü daha iyiydi ve üzerinde çok çalıştık. Yani, ilk olarak Kanada'da Charles tarafından kullanılan yeni arka kanadı, İngiltere'den beri iki araçta birden kullanıyoruz."

"Bu yeni arka kanat ile hız açısından farkı düşürdüğümüze inanıyorum. Hâlâ ufak bir avantajları var ama çok küçük veya ihmal edilebilir." cevabını verdi.

Yere basma kuvveti seviyesini azaltmaktansa düşük hava sürüklenmesine sahip arka kanada geçmek, Ferrari'nin lastik aşınmasıyla sahip olduğu güçten ödün vermemesine sebep oldu.

Binotto, çekiş açısından Ferrari ve Red Bull'u ayıran hiçbir şey olmadığını düşünüyor ancak Leclerc ve Sainz'ın , araçlarının yol tutuş avantajından daha iyi yararlanabildiklerine inanıyor.

Binotto, "Gücün kısıtlı olduğu virajlarda çok yakınız."

"O zaman farkı yaratabildiğimiz tek yer, tutuşun kısıtlı olduğu virajlar oluyor."

"Bence [Avusturya'da] hızlıydık, sadece araç yüzünden değil, aynı zamanda iki sürücünün de araç dengesi, araç ayarları, lastikleri anlama, lastikleri yönetme ve pistte sürüş açısından harika bir hafta sonu geçirdiğini düşünüyorum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Kanat hakkında konuşan Ferrari yarış operasyonları müdürü Claudio Albertini, "Kanat, yere basma kuvveti seviyesinin ortalama olduğu yerler için, örneğin Miami veya Avustralya benzeri pistlerde kullandığımıza benzer."

"Yani yere basma kuvvetini bu seviyede tutuyoruz ve daha verimli bir arka kanat için verimlilik üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Sürüklenmeyi azaltmanın, takımın hedeflediği bir şey mi yoksa Red Bull'un avantajına karşı yaptıkları bir şey mi olduğu sorulan Albertini, "Gelişimler ile, bazen yarışırken bir şeyleri fark ediyorsunuz. Diğer takımlara kıyasla nasıl olduğunuzu ve nerelerde gelişebileceğinizi görebiliyorsunuz."

"Örneğin maksimum hız konusunda, gelişebileceğimiz bir alan olduğunu gördük ve bu sezon için verimliliği artırdık." dedi.