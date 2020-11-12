Ferrari doğruladı: Binotto, Türkiye'ye gelmiyor!

Binotto geçtiğimiz günlerde, takımı uzaktan yönetmenin ne kadar mümkün olduğunu görmek için bu sezon kalan yarışlardan bazılarına katılmayacağını açıklamıştı.

Türkiye GP öncesi konuşan Ferrari F1 sportif direktörü Laurent Mekies, Binotto'nun hafta sonu boyunca Maranello'da kalacağını doğruladı.

Bu hafta sonu görevlerinin bir kısmını Mekies üstlenecek fakat Binotto, uzaktan sürekli olarak takımla birlikte çalışacak.

Mekies, "Mattia rolüne her zaman yenilikçi şekilde yaklaştı ve garajın dışını da düşünmeye çalıştı."

“Kendisine, takımı mümkün olan en verimli şekilde yönetme esnekliği sağlayan bir çalışma yöntemi geliştirdi: Teknik direktörken bu yaklaşımı zaten benimsemişti ve şimdi takım patronu olarak daha fazla uyguluyor."

“İlk başta onu brifinglerde ya da pit duvarında fiziksel olarak görmemek garip gelebilir, ancak takım, sesinin hem içeride hem dışarıda herkese karşı açık ve net olması için mevcut tüm iletişim teknolojilerinden yararlanacak." dedi.