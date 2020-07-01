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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Diğer takımlar güncelleme getirirse şaşırırım"

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Binotto: "Diğer takımlar güncelleme getirirse şaşırırım"
Ekleyen:
, Editör
1 Tem 2020 16:18

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, diğer takımların Avusturya GP'ye güncelleme getirmesi halinde şaşıracağını belirtti.

Çoğu takım Avusturya GP için önemli güncellemeler hazırladı. Şimdiye kadar Mercedes, Red Bull, Renault, McLaren ve hatta Williams ilk yarışa güncelleme getireceğini duyurdu.

Hatta Helmut Marko, İtalya'da bulunan AlphaTauri'nin de güncelleme hazırladığını söyledi.

Ancak Sky İtalya ile yaptığı röportajda Mattia Binotto, diğer takımların güncellemeye sahip olması halinde şaşıracağını belirtti.

“Araçla ilgili ne tür güncellemeler olacak? Bunu yapmak mümkün değildi."

"Aslında Avustralya'da sahip olduğumuz araçla Avusturya'ya gideceğiz. Yani herkes düşüncelerini, fikirlerini veya her neyse düşünmüş olabilir. Ancak güncellemeleri tezgah veya rüzgar tünelinde denemelisiniz."

"Aracı geliştiriyoruz, ama Avusturya'da aynı araca sahip olacağız. Bazı takımların güncellemeleri olursa da şaşırırım, çünkü hepimiz durmak zorunda kaldık. Bu, çalışma yapılamayacağı anlamına geliyordu."

Binotto, yarışların farklı atmosferde yapılacağını belirtti.

"Kesinlikle hafta sonu normalden farklı olacak, çok yoğun olacak. Bir kez daha kendimize odaklanacağımıza inanıyorum."

"Barcelona testlerinin sonuçları göz önüne alındığında, başlangıcın bizim için zor olacağını düşünüyorum. Ama aracı geliştiriyoruz ve iyi bir iş yapmaya odaklandık. Elbette aynı pistte iki yarış alışılmışın dışında olacak, ama takvim herkes için aynı. Bu yüzden bir noktada en iyi takım, en iyi araç ve en iyi sürücünün avantajlı olacağını düşünüyorum."

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Editör Kemal Şengül

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