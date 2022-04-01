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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Ferrari de mi yeni bir taban hazırlıyor?

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Ferrari, tıpkı Mercedes gibi yeni bir taban hazırlığı içerisinde.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ferrari de mi yeni bir taban hazırlıyor?
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Kış döneminde F1-75'i geliştirmek için büyük çaba sarf eden Ferrari, sezona büyük oranda Barselona'ya getirdiği araçla başlamıştı.

Takım, diğerlerinin aksine ilk önce aracı anlamaya, sonrasında güncelleme getirmeye karar vermişti. Bundan ötürü de hem Bahreyn hem de Suudi Arabistan GP'lerinde araçta çok az değişiklik vardı.

Ferrari pek çok kişiye göre şu anda pist üstündeki en dengeli araç ve hemen hemen tüm şartlarda iyi performans gösteriyor. Fakat bu, aracın zayıflığı olmadığı anlamına gelmiyor.

Ferrari, güncellemeler konusunda sessiz kalmayı tercih etse de, yılın geneline yayılmış güçlü bir güncelleme programına sahip. İlk odaklandıkları alan ise taban görünüyor.

Ferrari, bazı takımlar kadar ciddi olmasa da dalgalanma problemiyle boğuşuyor ve Red Bull Racing'e kıyasla aracın yüksekliğini artırmak zorunda kalıyor.

The winning car of Charles Leclerc, Ferrari F1-75

The winning car of Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hal böyle olunca yere basma gücü azalıyor ve F1-75'in aerodinamik verimliliği azalıyor. İtalyan basınına göre Ferrari, aracın dalgalanma miktarını azaltacak yeni bir taban üzerinde çalışıyor.

Bu sayede takım, aracı yere daha yakın sürebilecek, dolayısıyla dalgalanma azalacak ve aracın aerodinamik verimliliği artacak. Bu aracın aerodinamik verimliliğinin olması gerektiği gibi çalışacağı anlamına geliyor.

Haberde bu güncellemenin ne zaman geleceği belirtilmedi fakat takımlar ilk büyük güncellemelerini Imola'ya getirmeyi planlıyorlar.

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